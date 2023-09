Terremoto a Napoli e Campi Flegrei oggi, 7 settembre: forte scossa avvertita in tutta la città

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli oggi, 7 settembre 2023. L'evento tellurico ha allarmato tutta la città intorno alle 19.45 circa. Dai primi dati dell'INGV sembrerebbe che sia in corso un vero e proprio sciame sismico. Ecco le ultime news.

Scossa di terremoto a Napoli: le news sull'evento tellurico

Nuova scossa di terremoto avvertita a Napoli e presso i Campi Flegrei. Diverse segnalazioni sono giunte da: Chiaia, Vomero, Fuorigrotta, Bagnoli e nella zona collinare. Pare che a precedere la scossa vi sia stato un forte boato.

Secondo i dati raccolti dall'INGV, ovvero l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.8. La scossa ha avuto epicentro nella zona dei Campi Flegrei ad una profondità di 2 km è stata seguita a brevi intervalli da altre scosse di minore entità. Tanto che solo alle 20.20 di oggi si registravano già altre 9 scosse di terremoto.

L'evento tellurico ha preoccupato i cittadini partenopei che hanno espresso la loro agitazione anche in parte sui social dove si sono riversati in massa per cercare notizie sull'evento e per sapere se amici e parenti stavano tutti bene.

Le zone dove è stato avvertito il sisma in maniera netta sono: tutto il circolo urbano del Vesuvio, Portici, San Giorgio a Cremano, Pozzuoli, Quarto e soprattutto nell'area a nord di Napoli tra Villaricca, Mugnano e Marano.

Tra i comuni nel raggio di 20km dall'epicentro del sisma risultano esserci infatti:

Pozzuoli

Quarto

Bacoli

Monte di Procida

Marano di Napoli

Calvizzano

Qualiano

Mugnano di Napoli

Villaricca

Giuliano in Campania

Procida

Melito di Napoli

Casavatore

Sant'Antimo

Arzano

Parete

Casoria

Casandrino

Grumo Nevano

San Giorgio a Cremano

Frattamaggiore

Aversa

Ercolano

Non si registrano per ora danni a persone o cose, ma nella sala operativa dei Vigili del Fuoco sono giunte diverse chiamate per la verifica di svariati edifici a seguito della scossa.

Sciame sismico presso i Campi Flegrei: lo studio dell'INGV

Non è strano che la zona di Napoli e dei Campi Flegrei sia altamente sismica. L'INGV ne studia i vari eventi e ne monitora i cambiamenti costantemente proprio perché la zona è sede di intensa attività vulcanica. Si tratta di una zona o area piuttosto irrequieta in cui si verifica un determinato rilascio concentrato di gas lungo delle sorte di camini che producono le fumarole e dove è in atto un fenomeno denominato bradisismo che riguarda il lento sollevamento o abbassamento del suolo.

Secondo gli ultimi dati raccolti dagli esperti, ad esempio, proprio a luglio 2023 si è calcolato come il suolo abbia raggiunto circa 111 centimetri nell’area del Rione Terra. Oltre a ciò occorre precisare che i dati hanno evidenziato come il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione sia aumentato a circa 15±3 mm/mese.

Nell'ultimo periodo si stanno verificando sempre più frequentemente sciami sismici, basti pensare semplicemente allo scorso 18 agosto. Fino a stasera i terremoti avevano avuto magnitudo maggiore o uguale a zero e magnitudo massima 3.6.