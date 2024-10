Terremoto a Campobasso in Molise. L'epicentro registrato a Baranello: scossa di magnitudo 3.1

Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre in Molise, precisamente in provincia di Campobasso. La sala operativa dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha verificato i dati della scossa e segnala un sisma che ha avuto una magnitudo ML 3.1 e con epicentro avvenuto a 2 km Nord/Est da Baranello.

Terremoto a Campobasso, epicentro a Baranello: magnitudo 3.1

Continua a tremare il territorio italiano, dopo le recenti scosse che hanno interessato la regione Campania, una scossa di terremoto è stata registrata questa notte a Campobasso in Molise, con epicentro Baranello. L’evento sismico di questa notte è stato registrato alle ore 02:58, e localizzato ad una profondità di ben 14 km.

La scossa di terremoto è stata avvertita in maniera chiara dalla popolazione di Campobasso, Bojano, Vinchiaturo, Guardia Sanframondi e Mirabello Sannitico. Al momento non si segnalano al momento danni a persone o cose. La scossa di questa notte a Campobasso, per quanto leggera è ancora solo “stimata”. Secondo la sala sismica di Roma potrebbe essere anche di magnitudo superiore raggiungendo i 3.3.

L'italia trema da Nord a Sud

La scossa di terremoto che ha interessato il Molise questa notte, va ad aggiungersi agli altri movimenti sismici recenti, come quelli avvenuti a Marano e in Lombardia. Lo scorso 21 settembre anche la Sicilia ha tremato, in quell'occasione la scossa è stata di magnitudo di 4.1. A differenza dell'area che riguarda i Campi Flegrei, il Molise non ha una storia di grandi terremoti. Nonostante questo, nel corso degli ultimi 100 anni in Molise si sono verificati terremoti che hanno raggiunto una magnitudo di 6.