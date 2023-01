Tendenze meteo, prossima settimana possibili nevicate anche a quote basse

Le ultime tendenze meteo per la prossima settimana, quella compresa tra il 16 e il 22 gennaio 2023, ci preannunciano la possibilità di nevicate anche a quote basse. Già da questa domenica arriverà sull'Italia una nuova perturbazione che porterà con sé un cambiamento di scenario meteorologico davvero importante. L'inverno pare si farà sentire. Si attendono piogge intense e nevicate con conseguente crollo delle temperature.

Le tendenze meteo per la prossima settimana: arriva la neve?

E' in arrivo, ormai manca davvero poco, un radicale cambio della circolazione atmosferica a livello continentale. Finalmente arriverà davvero l'inverno o almeno così sembra grazie alle ultime tendenze meteo. Cosa accadrà? A portare questa nuova fase sarà la perturbazione numero cinque proveniente da Settentrione. Il tempo peggiorerà a partire dalla fine della giornata di domenica 15 gennaio soprattutto al Nord-Est e sul medio-alto Tirreno. Poi una nuova perturbazione arriverà lunedì e un'altra, più intensa, tra martedì e mercoledì.

In tutto ciò al Nord, grazie ad un calo delle temperature, potrà arrivare la neve fino in pianura. Quando? Nella giornata di martedì e successivamente tra mercoledì e giovedì grazie all’irruzione di aria artica nel cuore del mar Mediterraneo.

Dove nevicherà nei prossimi giorni?

Quando e dove cadranno i primi fiocchi? Domenica, grazie all'arrivo della quinta perturbazione, le nevicate saranno sopra i 1000-1400 metri lungo le Alpi centro-occidentali. In serata la quota neve sarà però in calo e si attesterà anche sotto i 1000 metri sulle Alpi orientali.

Lunedì 16 gennaio la quota neve sarà in ulteriore calo al Nord arrivando ai 500-700 metri e oltre 900-1400 metri sull'Appennino centro-settentrionale.

Martedì 17 gennaio le ultime tendenze meteo parlano di possibili nevicate sopra 400-500 metri circa mentre per la sera saranno possibili fiocchi anche in pianura sulla Lombardia. Per quanto riguarda le altre zone si attende - sempre alla sera- neve a circa 1000 metri in Toscana. Per finire Mercoledì 18 gennaio potrà nevicare sull'Appennino centrale sopra gli 800-1200 metri.