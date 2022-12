Tendenze meteo per Capodanno: farà ritorno il maltempo? Le ultime news

Cosa ci dicono le ultime tendenze meteo per Capodanno? La settimana antecedente al 25 dicembre, giorno di Natale è stata all'insegna di temperature miti e tempo piuttosto soleggiato. Deboli piovaschi hanno interessato localmente alcune zone, così come le nebbie. In tutta Italia però si è respirato un clima più primaverile che invernale. La settimana antecedente al Capodanno come sarà? Come inizierà il 2023? Farà per caso ritorno il maltempo? Ecco tutte le ultime news.

Previsioni meteo prossimi giorni: da Natale all'ultimo dell'anno

Cosa ci dicono le previsioni meteo per la prossima settimana? Dopo un Natale piuttosto mite, con sulle Isole, temperature intorno ai 20 gradi, cosa ci aspetta dal giorno di Santo Stefano fino al giorno dell'ultimo dell'anno?

Ebbene lunedì 26 dicembre il tempo sarà piuttosto soleggiato al Sud, nelle Isole, in Abruzzo e Molise. Cielo sarà inoltre in prevalenza sereno o poco nuvoloso anche sulle Alpi, sulle coste toscane e laziali. Sulle Marche e sulle zone interne del Centro, invece, vi saranno un po' di nuvole. Temperature? Invariate.

Poi? La settimana che va da Natale a Capodanno, salvo una breve parentesi, vedrà ancora protagonista l'anticiclone. Cosa significa? Che il tempo continuerà a rimanere bello su tutta Italia salvo nebbie in pianura e qualche nuvola. Mentre le temperature permarranno sopra le medie.

Martedì 27 dicembre una debole perturbazione tenterà però di fare capolino al Centro - Nord. Nelle ore più fredde sarà possibile la formazione di nebbia in Val Padana e nelle zone pianeggianti del Centro-Sud. Qualche annuvolamento potrà interessare Emilia Romagna e il Centro, ma senza piogge di rilievo.

Tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre assisteremo ad un lieve calo delle temperature su buona parte del Paese e, in particolare, sulle Alpi. Nulla però di così rilevante. Non vi sarà alcuna ondata di freddo. Oltretutto ancora per molti giorni non è previsto il transito di vere e proprie perturbazioni.

Tra giovedì e venerdì l'alta pressione subirà un parziale e temporaneo indebolimento al Centro-Nord a causa del passaggio di una debole perturbazione. Annuvolamenti vi saranno in: Alto Adige, Abruzzo, Molise, regioni Meridionali e Isole maggiori. Nel resto del Centro-Nord sarà invece una giornata molto nuvolosa con qualche debole e isolata pioggia su:

Liguria

nord della Toscana

Emilia Romagna

Venezie

In serata però i fenomeni tenderanno ad intensificarsi e a diventare un po' più diffusi al Nord e sulla Toscana settentrionali.

Le tendenze tra il 31 dicembre 2022 e il primo gennaio 2023

Che succederà tra il 31 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023? Come sarà il tempo? Secondo le ultime tendenze meteo tra fine anno e Capodanno tornerà molto probabilmente a prevalere la stabilità dell'anticiclone. Cosa significa? Che le temperature torneranno ad essere in aumento e che il nuovo anno inizierà all'insegna di un clima più primaverile che invernale. Il tempo sarà pertanto stabile e le temperature saranno nuovamente in aumento con valori ben oltre la norma.

La stabilità atmosferica renderà le giornate ancora molto nebbiose e grigie al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con rischio di locali pioviggini, mentre altrove si potrà godere di un tempo decisamente più soleggiato.