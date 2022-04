Tendenza meteo per il Ponte del 25 aprile: pioggia o sole?

Qual è, a oggi, la tendenza meteo per il Ponte del 25 aprile? Ci sarà pioggia o sole? La curiosità è tanta. In molti si stanno organizzando per trascorrere il lungo fine settimana fuori casa con amici e parenti. La perturbazione numero sei del mese di aprile lascerà l'Italia a partire da sabato 23. Peccato però, che dalla Francia, ne giungerà una nuova. Il tempo risulterà essere piuttosto incerto e variabile. Ecco le previsioni nel dettaglio secondo le ultime tendenze meteo.

Previsioni meteo: le tendenze per domenica 24 e lunedì 25 aprile

Pioggia o sole sul fine settimana del 25 aprile? La tendenza meteo per il lungo fine settimana di vacanza preannuncia tempo instabile. Domenica 24 aprile, infatti, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso. Al Centro Nord il tempo risulterà piuttosto variabile. Nell'arco della giornata alcune precipitazioni, anche a carattere di locali rovesci o temporali, potranno interessare la Lombardia e il Nord Est, specie tra la fascia prealpina e le pianure adiacenti. Interessate dalla perturbazione saranno anche la Liguria, l'alta Toscana e le zone interne appenniniche.

Il sole splenderà al Sud e in Sicilia. Le temperature risulteranno essere in ulteriore aumento tra la Puglia, la Calabria e il settore ionico.

Che tempo farà lunedì 25 aprile? Migliorerà al Centro Nord con qualche parziale schiarita in più. Le temperature guadagneranno qualche grado, specie in pianura e nel settore ligure.

Meteo per il Ponte del 25 aprile: Scirocco e Libeccio

Tra il 23, il 24 e il 25 aprile dovremo fare i conti con venti di Scirocco e Libeccio. Uno Scirocco anche teso sul Ligure e sul Tirreno occidentale porterà le temperature a punte prossime ai 25 gradi sulla Sicilia occidentale. I mari saranno per questo molto mossi soprattutto sul versante ligure e intorno alla Sardegna e alla Sicilia occidentale.

I venti andranno via via diminuendo. Lunedì 25 aprile infatti i venti saranno in attenuazione con un residuo Libeccio moderato tra il Ligure e l'alto Tirreno.