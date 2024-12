Tendenza meteo: un nuovo fronte freddo si affaccia sull'Italia?

La tregua dal maltempo ha le ore contate in Italia. Nelle prossime ore, tra la notte di giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.4 del mese, che riporterà piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia: ecco dove

L'Italia nelle prossime ore dovrà fare i conti con la perturbazione n.4 del mese in arrivo tra la notte di giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. I primi effetti si faranno sentire in Sicilia e Sardegna con il ritorno di piogge e temporali, ma gli effetti sono destinati a interessare anche il resto del Centro-Sud.

Tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre, infatti, è previsto un aumento della instabilità nelle regioni del Centro-Sud con piogge sparse e qualche nevicata sull’Appennino. Le temperature continueranno a oscillare su valori medi stagionali con un clima di stampo invernale. In particolare nelle regioni del Nord Italia farà tanto freddo con gelate in pianura nelle prime ore del mattino. Ancora molto incerta la tendenza meteo dei prossimi giorni con la possibilità di una massa di alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 12 dicembre 2024: cielo nuvoloso su Sicilia e Sardegna con il rischio di piogge e temporali. Anche in Calabria non si escludono rovesci, annuvolamenti sparsi anche in Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche e Sud peninsulare, ma alternate a schiarite. Nel resto del Paese bel tempo con sole. Le temperature massime in aumento in buona parte d'Italia con valori in linea con la stagione.

Nella giornata di venerdì 13 dicembre 2024 nuvole in buona parte dell'Italia con il rischio di piogge e temporali su Liguria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In serata il maltempo si estenderà anche al resto del Centro-Sud, in Liguria e Romagna. Le temperature minime in aumento su Sicilia e Sardegna, mentre le massime in leggero calo al Nord-Ovest.

La tendenza meteo dei giorni successivi: che tempo farà?

Il passaggio della perturbazione n.4 di dicembre si farà sentire nelle regioni del Centro-Sud anche nella giornata di sabato 14 dicembre con il rischio di piogge isolate e intermittenti. Le regioni del Nord saranno interessate solo in parte dalla perturbazione con il rischio di temporali sporadici in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Intanto un’altra perturbazione con una massa d'aria fredda inizierà ad addossarsi alle Alpi da sabato 14 dicembre interessando le regioni del Centro-Sud con qualche pioggia intermittenti e isolate. La nuova perturbazione sarà accompagnata da venti settentrionali più freddi che determineranno un calo delle temperature. Con l'abbassarsi delle temperature la quota neve tenderà a calare fino intorno agli 800 metri sui settori di confine delle Alpi e sui 1.000-1.400 lungo la dorsale appenninica.

Le previsioni meteo per la prossima settimana delineano un miglioramento del clima con tempo stabile e asciutto in gran parte del Paese. Unica eccezione l'estremo Sud dove si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione con piogge e temporali nella giornata di lunedì 16 dicembre.

Intanto sull'Europa occidentale è previsto l'arrivo dell’alta pressione, che coinvolgerà l’Italia a partire dal Nord-Ovest per poi allargarsi a tutto il Paese entro martedì 17 dicembre. Con l'arrivo dell'anticiclone è prevista anche una massa d'aria più mite che favorirà il fenomeno dell’inversione termica. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e conferme.