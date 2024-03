Tempesta in Spagna e Portogallo: tornado a Lisbona e neve alle Azzorre, vittime

Nelle scorse ore una tempesta ha colpito Spagna e Portogallo, con presenza di fenomeni meteo estremi che hanno causato disagi e preoccupazione. In Spagna 4 persone sono morte a causa del maltempo. La situazione.

Tempesta travolge Spagna e Portogallo: ci sono vittime

In Spagna, 4 persone sono morte dopo essere cadute in mare in 3 incidenti diversi lungo le coste del Paese. I tre incidenti sarebbero avvenuti durante allerte per forti venti, piogge diffuse e allerte per onde alte sulla costa. A quanto pare un ragazzo minorenne di nazionalità marocchina e un adulto tedesco sono morti sulla costa vicino la città di Tarragona. L’uomo tedesco è entrato in acqua cercando di salvare il ragazzo e entrambi sono deceduti.

Un uomo e una donna sono invece morti dopo essere caduti nell’Oceano Atlantico sulla costa settentrionale della Spagna. Il servizio meteorologico nazionale spagnolo ha emesso allerta per forti venti in diverse aree della penisola, inclusa la costa delle Asturie, dove sono state previste onde alte fino a 7 metri.

Maltempo in Portogallo

Il maltempo in Portogallo dovrebbe persistere fino a Pasqua. In Paese nella giornata di ieri un tornado ha colpito nei pressi del ponte Vasco da Gama. Il vento ha causato la deviazione di diversi aerei che erano in fase di atterraggio presso l’aeroporto Humberto Delgado. Nevicate inusuali per questo periodo dell'anno, hanno avuto luogo sull’isola di Terceira, nell’arcipelago delle Azzorre.

Cancellate le processioni della Settimana Santa

La pioggia di ieri ha causato la cancellazione delle celebrazioni della Settimana Santa in alcune città programmate per giovedì. Diverse infatti le processioni che sono state cancellate.

Avvertimenti per onde alte in diverse aree lungo le coste della nazione iberica, sono stati emessi dall'Istituto portoghese per il Mare e l’Atmosfera. Sulle coste occidentali del Paese sono previste onde nordoccidentali da 4 a 5 metri e si prevedono onde sudoccidentali da 3 a 4 metri.