Tempesta di sabbia travolge l’Iraq: un morto e migliaia di ricoverati. Le foto

Una violenta tempesta di sabbia ha travolto l’Iraq e in particolare la sua capitale, Baghdad. Si tratta della settima tempesta nell’ultimo mese, ma questa volta il conto è stato salatissimo: il ministero della Salute iracheno ha infatti comunicato che si è registrata una vittima e 1.500 persone sono state costrette al ricovero negli ospedali di Baghdad.



Migliaia di ricoverati per la tempesta

La tempesta di sabbia ha colpito duramente la capitale Baghdad, ma ha dato problemi anche nel resto del Paese: in tutto l’Iraq hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale per problemi respiratori “non meno di 5mila persone”, ha fatto sapere ancora il ministero della Salute. La maggior parte, per fortuna, avrebbe però già lasciato le strutture mediche.