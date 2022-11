La temperatura in Europa aumenta il doppio della media del Pianeta

Il riscaldamento globale è sempre più un dramma a livello globale, ma c’è una zona che sta pagando un prezzo particolarmente alto: l’Europa. Nel Vecchio Continente, infatti, le temperature sono aumentate di oltre il doppio della media mondiale negli ultimi 30 anni. Si tratta - secondo quanto riporta l’Ansa - del rialzo più alto di qualsiasi altro continente del mondo: i dati sono contenuti in un nuovo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), divulgato a Ginevra.

L’aumento della temperatura in Europa

Secondo quanto riportato nel documento dell’Organizzazione meteorologica mondiale, “le temperature in Europa sono aumentate in modo significativo nel periodo compreso tra il 1991 e il 2021, a una media di circa +0.5 gradi per decennio”. Un dato drammatico che porta con sé anche l’aumento di fenomeni quali le ondate di calore, gli incendi, le inondazioni. Si tratta di avvenimenti che, ammonisce il rapporto, colpiranno duramente la società, le economie e gli ecosistemi.

Il futuro sarà ancora peggiore

E se questo è quanto accaduto finora, le notizie per il futuro non sono rassicuranti: indipendentemente dai futuri livelli di riscaldamento climatico, infatti, "le temperature aumenteranno in tutte le aree europee a un ritmo superiore ai cambiamenti di temperatura media mondiale", ha scritto l'Omm nel suo rapporto. "L'Europa presenta un'immagine dal vivo di un mondo che si riscalda e ci ricorda che anche società ben preparate non sono al sicuro dagli impatti di eventi meteorologici estremi", ha commentato il segretario generale Petteri Taalas.