Telepass, canone in aumento dal 1° luglio: cosa cambia e le novità

Canone in aumento del 50% da luglio 2024 per il telepass, ma sono anche tante le novità in arrivo per i clienti

18 Aprile 2024 - ore 11:27 Redatto da Meteo.it 18 Aprile 2024 - ore 11:27 Redatto da Meteo.it