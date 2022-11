Svegliarsi in forma: ecco i comportamenti che fanno la differenza

Alcune abitudini positive possono incidere sulla qualità del risveglio mattutino e favorire un migliore livello di vigilanza diurna. Queste abitudini virtuose sono state individuate anche grazie a uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications, che ha messo in luce come attività sportiva, qualità del sonno e alimentazione corretta facciano la differenza e permettano di essere molto più energici ed efficienti durante la giornata.

Le abitudini per essere in forma appena svegli

Capita spesso di svegliarsi la mattina intontiti o con poche energie, e

tutto questo può determinare problemi relazionali, difficoltà lavorative e - soprattutto - poco piacere nell'affrontare la giornata. In molti casi gli errori cominciano già dal giorno prima.

Anzitutto, per avere un buon livello di vigilanza al mattino è fondamentale dormire la giusta quantità di tempo e avere un sonno di qualità. Anche la quantità di esercizio fatta il giorno prima può fare la differenza: livelli più elevati di attività fisica, infatti, possono favorire un riposo più efficace e una migliore salute psicofisica al risveglio.

Ancora troppo spesso si tende a dare poca importanza all'alimentazione: effettuare una colazione completa e bilanciata, con il giusto apporto di carboidrati e proteine, permette di avere le giuste energie e favorire la messa in moto dell’organismo.

Per esempio, si è visto che un aumento rapido dei livelli di zucchero nel sangue causa una ridotta vigilanza e un senso di spossatezza che si protrae nel tempo. Ovviamente, non esistono regole precise valide in assoluto e per tutti, ma ogni persona dovrebbe cercare di adattare questi princìpi generali alle proprie caratteristiche personali, trovando la migliore routine per affrontare la giornata in modo positivo.