Svapare fa male alla salute come fumare? Cosa dicono gli studi

Fumare la sigarette elettronica potrebbe causare alcuni problemi di salute in modo simile alle sigarette tradizionali: a dirlo sono due studi scientifici, presentati a un evento dell’American Heart Association. I dispostivi, secondo quanto riporta Agi, potrebbero infatti alterare la funzione del cuore e dei vasi sanguigni come le normali “bionde”.

I problemi al cuore

Negli studi sono stati messi a confronto i dati di persone che non fumano, che fumano sigarette elettroniche e che fumano sigarette tradizionali. Nel primo articolo i ricercatori, guidati da Matthew Tattersall dell’Università del Wisconsin, hanno valutato la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, il diametro dell’arteria brachiale nel braccio e variabilità della frequenza cardiaca prima e fino a 15 minuti dopo che i partecipanti avevano utilizzato sigarette, tradizionali o elettroniche. E i risultati parlano chiaro: i soggetti che fumavano sigarette elettroniche e tradizionali mostravano maggiori aumenti della frequenza cardiaca rispetto ai non fumatori, con un incremento medio della frequenza cardiaca di circa quattro battiti al minuto.

Le prestazioni fisiche

Risultati poco confortanti sono arrivati anche dalla seconda ricerca: gli studiosi, guidati da Christina Hughey dell’Università del Wisconsin, hanno monitorato i partecipanti allo studio durante e dopo una sessione di tapis roulant. Anche in questo caso le persone che svapano e fumano hanno ottenuto risultati significativamente peggiori rispetto ai non fumatori, che mostrano anche una migliore capacità di esercizio. “Le prestazioni fisiche di coloro che svapavano non erano significativamente diverse dalle persone che usavano sigarette tradizionali”, ha detto Hughey. “Questi risultati sollevano preoccupazioni sui potenziali danni dell’uso cronico dei sistemi elettronici di somministrazione della nicotina”.