Stress da pandemia, 600 euro per curarla: sì al bonus psicologo. A chi spetta? Come funziona?

Dopo continue proroghe è stato finalmente approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio il bonus psicologo. Il provvedimento arriva dopo due anni di pandemia Covid-19 che ha portato alla luce il malessere di milioni di italiani. L'isolamento forzato, il lockdown, lo smart working e la Dad hanno generato uno stato di disagio enorme in tantissime persone che si sono ritrovate a fare i conti con se stessi.

Bonus psicologo 2022: la pandemia ha portato morte e paura

La pandemia ha portato paura, preoccupazione, anche morte, facendo affiorare problemi anche per la salute mentale delle persone. Filippo Sensi, deputato del Partito democratico, ha sottolineato come nel corso di questi due anni di pandemia sono aumentati i casi di cutting (autolesionismo), ansia, depressione e suicidio.

A confermare la tesi anche lo studio della Fondazione The Bridge: "C'è stato un peggioramento delle condizioni di vita e di salute degli utenti già in carico ai servizi di salute mentale: una diminuzione dell'aderenza al trattamento (68%) e incremento del rischio suicidario (63%). Nella popolazione generale il rischio di sviluppare sintomi ansiosi, depressivi e stress correlati è arrivato al 95%, l'aumento di dipendenze patologiche è del 90% ed è aumentato dell'85% il consumo di farmaci come gli ansiolitici e gli psicotropi". Di fronte a questi dati preoccupanti alla fine il provvedimento "bonus psicologo" è stato approvato quasi all'unanimità.

Come funziona e a chi spetta il bonus psicologo 2022

Il bonus psicologo prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro: 10 destinati al potenziamento della strutture già esistenti e al reclutamento di professionisti sanitari e assistenti sociali, 10 rivolti ai cittadini per far fronte alle spese per sedute di psicanalisi e terapie. Sono previsti circa 600 euro a persona annui per chi ha un reddito Isee non superiore ai 50mila euro. Nel testo del documento di legge si legge: "Il bonus psicologo è rivolto a potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress".

Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà rivolto alle persone con Isee più basso. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con reddito Isee superiore a 50.000 euro. Per beneficiare del bonus sarà necessario dunque presentare il modello Isee.

Bonus psicologo: come richiederlo?

Il bonus psicologo 2022 è un aiuto finanziario che il Governo vuole offrire a tutti quei soggetti che soffrono di un disagio di salute mentale insorto durante la pandemia e i lunghissimi periodi di lockdown. Non solo, il provvedimento è rivolto anche a chi vive una situazione di disagio mentale per altri motivi come stress o complicazioni legate allo smart working e alla dad.

Tutti i cittadini con un Isee inferiore ai 50mila euro possono accedere al bonus. Per presentare la domanda e richiedere il bonus bisognerà attendere le linee guida che saranno rese note prossimamente tramite un Decreto attuativo del Ministero competente atteso entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.