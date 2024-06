Appuntamento sotto le stelle: arrivano le lambda Sagittaridi

Stanotte le lambda Sagittaridi infiammeranno il cielo. Si tratterà dell'ultimo sciame meteorico di questa primavera, e siamo sicuri che molti non vorranno perderselo. Ecco qualche consiglio per cercare di individuare il maggior numero di stelle cadenti.

Appuntamento con l'ultima tempesta di stelle di primavera

Le lambda Sagittaridi chiuderanno nella sera tra il 19 e il 20 giugno gli appuntamenti con le stelle cadenti di primavera. Dopo una serie di piogge di stelle che ci ha fatto compagnia nei giorni scorsi e alla vigilia del solstizio d'estate, queste meteore torneranno a tenerci compagnia. Domani inizierà ufficialmente la stagione più calda dell'anno, con il suo ricco calendario di eventi nel cielo d'estate, ma prima che ciò avvenga potremmo goderci una magnifica pioggia di stelle cadenti.

Le lambda Sagittaridi sono uno sciame che deve il suo nome alla costellazione del Sagittario, attive dal 1° giugno al 16 luglio, che proprio stanotte raggiungeranno il loro picco. Queste meteore sono in genere molto luminose e il loro radiante - ovvero il punto da cui hanno origine - sarà visibile per tutta la notte, culminando verso le 2 a circa 25° di altezza.

Riuscire a individuarle potrebbe non essere facilissimo, perché il radiante sarà piuttosto basso all'orizzonte e la Luna - ad appena 3 giorni dalla fase di piena - sarà una gibbosa crescente illuminata al 93%. Tuttavia vale la pena tentare e, dopo aver messo in tasca qualche desiderio da esaudire, prepararsi a vivere questo evento nel migliore dei modi.

©Stellarium - cielo del 20 giugno ore 00.30 circa

Come vedere stanotte le lambda Sagittaridi

Per cercare di individuarle sarà sufficiente alzare gli occhi al cielo già a partire dalla mezzanotte. Come sempre accade quando parliamo di stelle cadenti si tratta infatti di un evento celeste perfettamente visibile a occhio nudo. Non serviranno quindi strumenti particolari, ma solo un po' di pazienza e una scelta accurata dei punti di osservazione.

Allontanandosi dalle luci della città sarà infatti possibile scorgere il maggior numero di lambda Sagittaridi, alle quali affidare i nostri desideri. Ovviamente sarà necessario anche poter contare su cieli sereni e le previsioni meteo sembrano essere favorevoli per consentirci di godere di quest'ultimo spettacolo celeste di primavera.