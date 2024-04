Stelle cadenti e astri visibili a occhio nudo: arriva una incredibile "24 ore celeste" da non perdere

Ci attendono 24 ore di splendidi eventi celesti dal 10 all'11 aprile 2024, dove sarà possibile ammirare 4 astri visibili a occhio nudo, in tre congiunzioni e immersi in una miriade di stelle. Luna, Giove, Marte, Saturno e Pleaidi saranno protagonisti di congiunzioni e “baci” celesti, immersi in una pioggia di stelle cadenti. Si inizia la sera del 10 aprile, con il bellissimo “bacio” Luna-Giove. Ecco di seguito tutti gli eventi di queste 24 ore imperdibili.

Stelle cadenti e astri osservabili a occhio nudo: "24 ore celeste"

La sera del 10 aprile, alle 20.50 circa, avrà luogo il “bacio” Luna-Giove visibile a occhio nudo (tempo permettendo), con i due astri sull’orizzonte occidentale. Dopo alcune ore, prima dell’alba dell’11 aprile, alle 5.35 circa, un altro “bacio” quello tra Marte – Saturno sarà protagonista di uno dei momenti più attesi. Tempo permettendo, sarà visibile a occhio nudo, anche se per apprezzare i dettagli si consiglia di avere almeno un buon binocolo.

In arrivo stelle cadenti: ecco quando

La sera dell'11 aprile il nostro satellite si troverà immerso nelle Pleiadi alle 21.00 circa in un momento fortunato per la presenza di tante stele cadenti. Il 10 aprile è atteso il picco delle alfa Virginidi e il 13 di questo mese quello delle gamma Virginidi.

Il primo sciame fa parte del sistema delle Virginidi, detta anche Virginidi di aprile. Il suo radiante sarà osservabile per l’intera notte, culminando a quasi 37° d’altezza verso le 2.00. Il picco avrà luogo tra il 10 e l’11 aprile.

Anche per le gamma il loro radiante sarà visibile per l’intera notte, culminando a circa 45° d’altezza verso mezzanotte. Il picco avrà luogo tra il 12 e il 13 aprile e la successiva, ma è possibile che altre siano visibili anche la sera prima.