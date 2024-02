Congiunzione Luna - Pleiadi, stasera lo spettacolo visibile a occhio nudo

Il nostro satellite è pronto a regalarci una nuova emozione. Tra poche ore infatti potremmo assistere alla congiunzione Luna - Pleiadi, spettacolo celeste che - tempo permettendo - sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

"Bacio celeste" Luna - Pleiadi nel cielo di febbraio

Stasera - 16 febbraio - la Luna transiterà molto vicino all’ammasso stellare delle Pleiadi. Come fanno sapere dall'Uai , l'Unione astrofili italiani, l'incontro ravvicinato tra il nostro satellite naturale e l'ammasso delle Pleiadi avverrà nella costellazione del Toro. Il momento ideale per ammirare questo nuovo spettacolo del firmamento è nelle prime ore della serata.

Come anticipato si tratterà di un evento perfettamente visibile a occhio nudo, e potendo contare su un cielo sereno basterà volgere lo sguardo in direzione sud/ovest. La Luna si troverà al Primo Quarto, e - con una luminosità del 49% - non creerà alcun disturbo con la sua luce, mentre l'ammasso stellare delle Pleiadi - come ogni anno - sarà facilmente individuabile nel firmamento. Si tratta infatti di un gruppo di meteore - comunemente noto anche con il nome di Sette Sorelle - piuttosto "vicino" che conta diverse stelle visibili a occhio nudo.

©Stellarium - cielo del 16 febbraio ore 20.00 circa

Come vedere la congiunzione Luna - Pleiadi

La distanza delle Pleiadi dalla Terra - pari a circa 440 anni luce - permette di individuare 4/5 stelle anche in ambienti dove vi sono diverse fonti di inquinamento luminoso. Tuttavia allontanandosi dalle luci artificiali delle città le possibilità di individuarle aumenta sensibilmente, e in luoghi bui si possono arrivare a contare fino a 12 stelle.

Per ammirare la fantastica congiunzione di stasera non serviranno binocoli o telescopi. Si tratterà infatti di uno spettacolo visibile a occhio nudo. Sarà sufficiente volgere lo sguardo al cielo in direzione della costellazione del Toro per ammirare l'incontro tra il satellite naturale della Terra e l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi.

Ovviamente sarà necessario poter contare su cieli sereni. E se piove? In caso di nubi o pioggia sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming, grazie al servizio offerto da Virtual Telescope. Per seguire l'evento online sarà sufficiente collegarsi al sito a partire dalle 20.30 UTC (21.30 ora italiana).

Tutti pronti per lo spettacolo?