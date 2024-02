Stasera asteroide grande come un grattacielo "sfiorerà" la Terra, ecco come vederlo in streaming

Grande come un grattacielo e in una traiettoria che lo porterà nel punto più vicino alla Terra degli ultimi 100 anni, l'asteroide 2008 OS7 promette di tenere oggi - 2 febbraio - molti appassionati con i telescopi puntati verso il firmamento. Definito "potenzialmente pericoloso" questa sasso cosmico non presenta alcun rischio reale, ma promette di offrire uno spettacolo indimenticabile.

2008 OS7, mai così vicino alla Terra negli ultimi 100 anni

Un sasso spaziale grande come un grattacielo "sfiorerà" stasera la Terra, raggiungendo il punto più vicino al nostro Pianeta da oltre un secolo. L'asteroide - come fanno sapere dalla Nasa - ci "saluterà" da una distanza di circa 2,85 milioni di km, ovvero oltre 7 volte più lontano dell’orbita della Luna.

La roccia spaziale sfreccerà a una velocità stimata di circa 66mila km/h. Le sue dimensioni - fanno sapere dal Center for Near Earth Object Studies della NASA - sono quelle di un grattacielo. La roccia spaziale ha infatti un diametro compreso tra 210 e 480 metri. Ciò significa che l’asteroide potrebbe essere paragonato all’Empire State Building di New York o alla Willis Tower di Chicago.

Proprio le dimensioni e la distanza "ravvicinata" con il nostro Pianeta hanno contribuito a catalogarlo come "potenzialmente pericoloso" anche se - a ben vedere - questa roccia non ha niente di spaventoso. Scongiurato il rischio di uno scenario come quello visto in "Don't Look Up" andiamo a scoprire come osservare il suo passaggio, anche perché dovremmo attendere diversi secoli per poterlo rivedere così "vicino".

Come vedere 2008 OS7

Molti si stanno chiedendo come vedere stasera l'asteroide grande come un grattacielo che transiterà "vicino" alla Terra. Ovviamente non sarà possibile scorgerlo a occhio nudo, ma l'eccezionalità dell'evento che - lo ripetiamo - non ha niente di pericoloso ha spinto molti siti specializzati a offrire ai propri utenti una "visione in prima fila". A partire dalle 18.00 UTC (19.00 ora italiana) sarà possibile seguire l'evento in diretta live collegandosi a questo link.