Spazio, supernova appena esplosa nella galassia M101: ecco le news e le immagini

Foto da Agenzia Spaziale ITA di S. Bellavia

Immagini incredibili. Lo spazio ci ha regalato uno spettacolo entusiasmante, ovvero quello di una nuova supernova appena esplosa nella galassia M101. Ad immortalare quanto accaduto è stato il Virtual Telescope Project.

Spazio, supernova appena esplosa nella galassia M101: le news

Il Virtual Telescope Project ha catturato le immagini della splendida Supernova appena esplosa nella galassia Girandola, ovvero una galassia a spirale che si trova nella costellazione dell’Orsa Maggiore, conosciuta anche come M101. Si tratta di un’esplosione talmente luminosa che si poteva osservare anche con un piccolo telescopio amatoriale e non solo con strumenti professionali e sofisticati. Lo scienziato che ha scoperti la supernova ha diffuso sui social un video realizzato con gli scatti realizzati lo scorso 19 maggio e quelli fatti qualche mese prima per mostrare le differenze.

Lo spettacolo offerto dalla supernova è stato davvero unico. Dal 1900 ad oggi la Galassia Girandola ce ne ha proposti ben cinque. Al contrario, nella nostra galassia, in oltre 400 anni di osservazioni, non vi è stata alcuna possibilità di osservare un evento simile. Come mai?

Una spiegazione plausibile esiste eccome. Secondo gli scienziati dietro a tale assenza si nasconde il fatto che nella Girandola vi è una quantità di stelle stimata dalle 2 alle 10 volte maggiore rispetto a quello della nostra galassia, stelle oltretutto che risultano molto più attive.