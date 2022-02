Space Weather: blackout, aerei in tilt e danni per centinaia di miliardi dal "meteo spaziale"?

Lo Space weather, il Meteo spaziale, è conosciuto da pochissime persone. Si tratta di una disciplina scientifica importante e da tenere sotto controllo visti i danni da centinaia di miliardi di euro che starebbero scatenando e crescendo con le nuove tecnologie. Ecco qualche esempio pratico: i blackout, le interruzioni nelle comunicazioni fino al traffico aereo in tilt. Non solo, i danni coinvolgerebbero anche animali e navigatori, i satelliti scientifici e gli astronauti. Cerchiamo di capire perché, partendo proprio da cos'è lo space weather, e che cosa si può fare.

Space Weather (meteo spaziale): cosa è e come influisce sulle nostre vite

Il meteo spaziale conosciuto in tutto il mondo con il nome di Space Weather è una disciplina scientifica che sta assumendo un valore sempre più importante visto che permette di studiare ed indicare le previsioni sull'attività solare che condiziona le condizioni meteo nello spazio astronomico. Spiega Umberto Villante, presidente di Swico (Space Weather Italian Community): "Studia questi fenomeni con l'obiettivo di cercare di mitigarne gli effetti e di sviluppare efficaci modelli di previsione contrastando quei processi in grado di generare notevoli inconvenienti tecnologici e sociali sul nostro pianeta".

Lo Space Weather, infatti, condiziona anche le attività del Sole e di conseguenza anche la vita sulla Terra causando danni che la scienza ha stimato intorno a centinaia di miliardi di euro. Prosegue Umberto Villante: "Il meteo spaziale può influire nella vita di tutti giorni sulla Terra e direttamente sulla vita dei cittadini". Ma come? Per esempio può mandare in tilt il gps di cellulari, radio e navigatori satellitari senza contare i problemi legati al traffico aereo, interruzioni nella distribuzione di energia elettrica e tanto altro.

Space Weather: l'impatto del meteo spaziale destinato ad aumentare nel corso degli anni

Attenzione, precisa Umberto Villante, presidente di Swico (Space Weather Italian Community): "Quando parliamo di Space Weather vuol dire che noi ci stiamo interessando delle manifestazioni dell’attività solare che hanno un impatto sulla nostra società: un impatto di tipo socio economico e tecnologico che via via crescente".

Il motivo è sicuramente legato a una società fortemente influenzata dall'utilizzo di tecnologie che sfruttano i sistemi elettrici ed informatici. Si tratta di tecnologie moderne molto sensibili all'attività solare e per questo motivo il professore ha aggiunto: "Siamo in presenza di un impatto destinato ad aumentare nel corso degli anni. Lo Space Weather si dedica allo studio di queste attività, a capire come innescano questa fenomenologia nello spazio circumterrestre, che cosa si può fare per attenuarne le conseguenze e magari anche per cercare qualcosa su processi di previsione".