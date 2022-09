“Sollevare pesi può diminuire il rischio di morte precoce”: lo studio

Fare sollevamento pesi regolarmente può aiutare a diminuire il rischio di morte prematura. A dirlo è uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine e citato da Sky News Uk. Per ottenere i benefici maggiori, dicono i ricercatori, è necessario combinare il sollevamento pesi all’attività aerobica ogni settimana. Un piccolo elisir non solo di salute generale, ma anche di lunga.

I soggetti dello studio

I ricercatori dell’Istituto nazionale dei tumori in Maryland, negli Stati Uniti, hanno analizzato i dai quasi 100mila adulti. I partecipanti, che avevano in media 71 anni di età, hanno fornito informazioni sul loro livello di attività fisica: il 23% sollevava pesi saltuariamente, il 16% regolarmente. Un terzo del totale faceva attività fisica “sufficiente”, il 24% rientrava nei parametri detti sopra e l’8% faceva ancora più allenamento.

Il rischio di morte diminuisce fino al 47%

I soggetti dello studio sono stati seguiti per quasi 10 anni, e in questo periodi di tempo 28.477 sono morti. Tra i 100mila soggetti, chi faceva sollevamento pesi saltuario è risultato avere il 9% in meno di rischio di morte prematura per qualsiasi causa, compresi i disturbi cardiaci. Nessun collegamento invece è stato trovato con i decessi per cancro. Chi invece faceva sollevamento pesi regolarmente, aveva il 14% in meno di probabilità di morire. Chi raggiungeva il livello richiesto di attività aerobica, il 32% in meno. Infine, gli adulti che raggiungevano il livello richiesto sia di attività aerobica sia di sollevamento pesi avevano una probabilità di morire precocemente più bassa fino al 47%.