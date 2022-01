Snow Roller, come ammirare le ruote di neve

Un particolare di un rullo di neve ripreso in Scozia | Wikimedia Commons

L'inverno è ormai arrivato, portando con sé freddo e neve. Proprio quest'ultima dipinge paesaggi da sogno arrivando a regalare scenari mozzafiato con palle di neve che sembrano opere d'arte firmate da Madre Natura. Occhi aperti quindi e smartphone alla mano: le Snow Roller dipingono paesaggi da sogno da immortalare assolutamente!

Paesaggi idilliaci e cartoline da sogno con le Snow Roller

Non è un segreto che i candidi fiocchi di neve che scendono giù dal cielo dipingano paesaggi idilliaci, avvolgendo nel loro torpore tetti, alberi e strade. Tutto sembra trasformarsi sotto quel manto bianco che regala cartoline da sogno.

Coloro che pensano che non esista al mondo niente di più incredibile e suggestivo dovranno però ricredersi davanti alle Snow Roller, letteralmente Ruote di neve, che Madre Natura dipinge in presenza di particolari condizioni meteo. Ricordate le divertenti palle di neve con le quali giocavamo da bambini? Ebbene. le Snow Roller gli somigliano moltissimo, con la differenza che non vengono modellate dalle mani dell'uomo ma dalla natura!

Snow Roller: cosa sono e come si verificano?

Può accadere che, mentre navighiamo sul web, lo sguardo si posi su immagini che raffigurano delle palle di neve posate sul paesaggio innevato in qualcosa di veramente speciale e unico al mondo. Si tratta di fenomeni naturali che possono verificarsi in particolari condizioni meteo: inutile dire che chiunque si trovi davanti uno scenario del genere non potrà fare a meno di fare qualche scatto e postarlo poi sul web!

Ma quali sono le condizioni speciali che danno origine a questi strani fenomeni? In una condizione metereologica di perfetto equilibrio tra neve polverosa, ghiaccio e umidità, il vento facilita la formazione di rulli di neve, che rotolando giù per i pendii assumono forme e dimensioni diverse. Attenzione però: il vento dovrà essere forte ma non troppo rapido. Sicuramente sono molti i fattori che consentono la formazione di questi speciali involtini bianchi, ma non è proprio il difficile verificarsi in contemporanea di tutti questi elementi a rendere le snow roller così rare e preziose?

Dove vedere le ruote di neve nel mondo

Abbiamo detto che si tratta di fenomeni rari, ma ogni quanto si verificano episodi snow roller? Nel 2010 gli abitanti di Yeovil, cittadina della contea del Somerset, hanno trovato ad accoglierli al risveglio diverse snowball.

Il fenomeno è stato registrato diverse volte anche a Cincinnati nell'Ohio, a Venus in Pennsylvania, a Krkonoše e tra le Montagne Rocciose del Colorado, dove alcuni turisti impegnati nelle arrampicate al Rocky Mountain National Park hanno potuto stupirsi davanti a questo supplemento di bellezza regalato dalla natura al paesaggio bellissimo nel quale il parco è incastonato.

Difficile al momento dire quando e dove si verificheranno nuovi fenomeni di snow roller, anche se possiamo affermare che alcune zone del Nord America e Nord Europa (dove le nevicate sono più frequenti e copiose) offrono maggiori possibilità di imbattersi in questi affascinanti dipinti di Madre Natura.