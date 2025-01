Smog in Thailandia: è emergenza a Bangkok, chiuse centinaia di scuole

Crediti: Don Mueang Airport

È allarme in Thailandia a causa dello smog. L'aria risulta essere, a quanto si apprende dagli ultimi dati pubblicati, irrespirabile. Come misura di sicurezza, a causa dell'alto tasso di smog, nella città di Bangkok e quindi della pessima qualità dell’aria, gli enti governativi locali hanno costretto per la giornata di oggi, venerdì 24 gennaio 2025, la chiusura di più di 350 scuole, oltre 100 in più del giorno prima.

Smog in Thailandia: emergenza nella capitale Bangkok

Con una nota diramata a mezzo stampa, gli abitanti della capitale hanno appreso questa mattina che “L’amministrazione metropolitana di Bangkok ha chiuso 352 scuole in 31 distretti a causa dell’inquinamento atmosferico", è quanto fanno fanno sapere le autorità cittadine della capitale thailandese.

Gli abitanti della capitale thailandese sono stati invitati dagli enti preposti a lavorare da casa e a limitare l’uso dei veicoli in tutta l'area della città. Questa mattina inoltre, l’organizzazione di monitoraggio della qualità dell’aria in Thailandia IqAir ha classificato la città di Bangkok risulterebbe essere la 7ª città più inquinata al mondo.

Le cause dell'emergenza smog in Thailandia

In questo periodo dell’anno infatti, a Bangkok ma anche in quasi tutto il Paese asiatico, l’inquinamento atmosferico raggiunge il suo picco annuale. Questo fattore è dovuto soprattutto a causa dell’aria fredda e stagnante che non consente la dispersione di smog e fumo.

Al momento la situazione è questa: moltissime scuole chiuse e abitanti invitati a lavorare da casa fino a quando i parametri di qualità dell'aria, sia a Bangkok che in gran parte del resto della Thailandia, non rientrino nella norma.