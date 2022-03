Siccità: isole di sabbia in mezzo al fiume Po

L'allarme siccità prosegue nel Nord d'Italia e la situazione del fiume Po è davvero preoccupante tanto che, nelle ultime foto, si possono scorgere diverse isole di sabbia nel letto del fiume che, in questo preciso periodo, dovrebbe essere ricco d'acqua per irrigare i campi e non in secca. Secondo gli esperti il livello del Po è più basso che ad agosto e soprattutto all'altezza di Gerola, in provincia di Pavia, le ampie distese sabbiose hanno fatto risuonare un ulteriore campanello d'allarme.

Siccità, la preoccupazione per il fiume Po: le foto scattate recentemente

Le ultime immagini scattate al fiume Po mostrano grandi distese di sabbia al posto dell'acqua. Il triste scenario che caratterizza tutto il corso del fiume Po è uno delle conseguenze della siccità di questo periodo che sta interessando soprattutto l'Italia settentrionale.

Si stima infatti che sia superiore ai 100 millimetri, pari al 92%, il deficit di pioggia sull'intero distretto del fiume tanto che quest'ultimo ha raggiunto i livelli più bassi nel periodo dal 1972. Secondo le ultime analisi la siccità è al momento più accentuata nella parte occidentale, ma si sta espandendo verso il delta. Oltretutto rispetto a una settimana fa il livello dell’acqua è calato del 5%.

Tutte le stazioni di registrazione sono al di sotto della soglia di emergenza e si prevede che la situazione non migliorerà nei giorni a venire. Le previsioni a medio termine non annunciano infatti piogge omogenee fino a metà aprile.