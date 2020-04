Settimana di Pasqua con l'alta pressione

Nel fine settimana proprio l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente e garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con temperature in aumento e nel complesso nella norma.



Le previsioni per le prossime ore.

Una robusta area di alta pressione la prossima settimana si rinforzerà sull’Europa centrale, andando a interessare anche il nostro Paese e impedendo alle perturbazioni atlantiche di raggiungere l’Italia. Si profila dunque una lunga fase di tempo stabile che durerà per tutta la prima decade di aprile e probabilmente anche oltre. Solo lunedì avremo ancora qualche infiltrazione modesta di aria instabile all’estremo Sud, con la possibilità in giornata di qualche breve rovescio nelle zone interne della Calabria e della Sicilia. Per il resto il tempo sarà all’insegna del sole con un clima progressivamente più mite.

Il sole sarà protagonista anche a metà settimana con le temperature che tenderanno a essere diffusamente sopra le medie stagionali, specie al Centro-Nord, con punte anche ben oltre 20 gradi e valori di 3-4 gradi sopra la norma. Questa situazione di stabilità e clima anche più caldo della norma sembra possa durare anche nel corso dei giorni delle feste di Pasqua.