Settimana del Baratto 2022: ecco come e quando soggiornare gratis in tantissimi B&B in tutta Italia

Chi vuole soggiornare gratis in diversi B&B in tutta Italia sarà felice di sapere che ritorna l'iniziativa che porterà tantissime persone, per il mese di novembre, a realizzare il loro sogno. Come sarà possibile? Grazie alla Settimana del Baratto 2022. Quando? Dove? Cosa occorre fare per aderire? Ecco tutte le informazioni utili.

Settimana del Baratto 2022: come soggiornare nei B&B gratis

Nel mese di novembre è possibile soggiornare gratis in tantissimi B&B in tutta Italia. Come? Ripagando l’ospitalità con lo scambio di beni e servizi. Quando? Ebbene la Settimana del Baratto 2022, una iniziativa giunta alla quattordicesima edizione, avrà luogo dal 14 al 20 novembre.

Nella terza settimana del mese di novembre, pertanto, chiunque potrà mettersi in viaggio offrendo, al posto del soggiorno gratuito in B&B tra quelli aderenti, - che verranno elencati sul sito settimanadelbaratto.it - qualcosa in cambio.

Come fare per prenotarsi? Sul sito sopra menzionato oltre a visionare le strutture ospitanti - i proprietari di B&B possono ancora mostrare la loro voglia di aderire al progetto e aggiungersi alla lista dei colleghi già presenti -, a vedere le foto, leggere le descrizioni e scoprire la posizione sulla mappa oltre alla recensioni di chi vi ha soggiornato in precedenza, si potrà registrarsi con pochi clic. Aderire è semplicissimo. Cosa più importante? Una volta individuata la struttura dei propri sogni si può consultare anche la lista desideri del B&B, ossia si può capire cosa il gestore accetta in cambio del soggiorno. Le strutture non indicate nella lista dei desideri, invece, sono quelle aperte a più proposte e con cui, magari, si può avere più scelta su cosa barattare.

E' importantissimo che ogni viaggiatore compili il modulo denominato "Contatta e Baratta". Una volta ricevuto sarà il B&B a rispondere per mail e quindi ad accettare o a rifiutare lo scambio.

Cosa si può barattare per soggiornare gratis nei B&B?

Quali sono i beni e i servizi che possono essere accettati durante il baratto? Chi dei viaggiatori vuole avere un esempio in anteprima può sapere che negli anni scorsi sono stati barattati servizi giornalistici ed esibizioni live in serate musicali ma anche lezioni di lingua, interventi idraulici e perfino collezioni di fumetto. Non c'è alcun limite alla fantasia. Ciascuno può offrire ciò in cui si sente più bravo oppure dare sfogo alla fantasia.