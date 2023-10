Settembre 2023, è stato il più caldo di sempre in Europa: temperature oltre la media

Il mese di settembre 2023 è stato un mese davvero molto caldo, anzi, il più caldo di sempre in Europa. I dati raccolti sulle temperature medie nei diversi Paesi parlano chiaro. Ecco cosa evidenziano.

Settembre 2023: il più caldo in Europa

Secondo i dati preliminari sulle temperature medie di settembre 2023 possiamo dire senza ogni ombra di dubbio che tale mese sia stato il più caldo in Europa. Cosa dicono i numeri? Ebbene i valori sono saliti anche di 4° C rispetto alla media storica di riferimento. Con questo nuovo record, dopo quello stabiliti nei mesi precedenti, è sempre più probabile che quest’anno diventerà il più caldo mai registrato. Tutte le previsioni portano su questa strada. Vari dati confermano come il 2023 sia davvero l'anno più bollente rispetto ai precedenti anche perché, secondo gli esperti, solitamente le temperature aumentano, sì, ma non così tanto come quest'anno.

Secondo le autorità meteorologiche europee i dati raccolti evidenziano grossi aumenti. Un esempio? In Francia la temperatura del mese di settembre 2023 è stata in media di ben 21,5° C e pertanto tra i 3,5 °C e i 3,6 °C al di sopra della media degli anni compresi tra il 1991 e il 2020. In Germania invece, secondo i dati raccolti dall'ufficio meteorologico tedesco il mese è stato di quasi 4° C più caldo rispetto alla media compresa tra il 1961 e il 1990. Quali sono i dati raccolti in Belgio? La temperatura media risulta essere di 19 °C, ovvero circa 4 °C in più della media storica.

Acqua bollente anche nei mari: i dati di Copernicus

Per quanto riguarda i dati raccolti da Copernicus anche la temperatura superficiale dei mari si è innalzata notevolmente. A livello globale, le acque hanno raggiunto una media di 20.92°C. E' questa la cifra più alta mai registrata dopo quella di agosto 2023.

L'estensione del ghiaccio marino artico, invece, secondo Euronews, nel settembre 2023 è stata del 9% inferiore alla media, mentre la crescita giornaliera si è ridotta del 18%.