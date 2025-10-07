FacebookInstagramXWhatsApp

Scossa sismica profonda nel Tirreno: epicentro al largo della Calabria

Alle 22:55 di lunedì 6 ottobre si è verificato un terremoto nel Tirreno meridionale: non si segnalano danni o feriti.
Lunedì 6 ottobre, alle 22:55, è stata registrata una scossa di terremoto nel Tirreno meridionale. L'evento sismico, con magnitudo 3.2, ha avuto l'epicentro al largo della costa di Cosenza, a una profondità di 238 chilometri.

Il basso Tirreno è una zona in cui si verificano frequentemente terremoti di notevole profondità, tra i 100 e i 500 chilometri, un fenomeno che non si riscontra in altre aree d’Italia. In alcuni casi, tali eventi sismici raggiungono anche una magnitudo piuttosto significativa.

Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato rilevato lunedì 6 ottobre, alle 22:55 nel Tirreno meridionale. La scossa, con epicentro situato al largo della costa cosentina, si è verificata a una profondità di 238 chilometri. Non risultano segnalazioni di danni o feriti. La grande profondità del terremoto ha probabilmente ridotto l'intensità delle scosse percepibili in superficie, facendo sì che l'evento fosse poco avvertito dalla popolazione.

Ma come si distribuiscono gli ipocentri a diverse profondità? Se esaminati in sezione, si osserva un'area sismogenetica ben definita: gli ipocentri profondi non sono disposti in modo casuale, ma tendono a concentrarsi lungo una linea chiamata piano di Wadati-Benioff.

Questo piano inclinato rappresenta il punto dove la litosfera oceanica si immerge sotto quella continentale. Il termine è stato coniato dai sismologi Hugo Benioff, del California Institute of Technology, e Kiyoo Wadati, dell'Agenzia Meteorologica Giapponese, che furono i primi a identificare questi fenomeni, ben prima che fosse sviluppata la teoria della tettonica a placche.

Se consideriamo la distribuzione globale della sismicità, ci accorgiamo che i terremoti non si verificano uniformemente su tutta la Terra, ma si concentrano principalmente lungo i margini delle placche litosferiche. Tra questi, i terremoti profondi si manifestano in alcune specifiche aree, in particolare lungo il bordo della placca Pacifica, dove essa interagisce con le altre placche circostanti.

Perché la Calabria è esposta ai terremoti?

La teoria della tettonica a placche spiega che i continenti non sono statici, ma si spostano su un insieme di placche rigide che "galleggiano" su uno strato più plastico. I continenti possono avvicinarsi o allontanarsi l'uno dall'altro e lungo i confini di interazione tra le placche, le rocce tendono a rompersi.

La Calabria è particolarmente vulnerabile ai rischi geologici perché si trova proprio lungo la zona di convergenza tra la placca europea e quella africana, che si stanno avvicinando l'una all'altra a una velocità di circa 7 millimetri all'anno. In pratica, la regione è "schiacciata" dalla forza compressiva tra la placca africana a sud e quella europea a nord.

Questa compressione genera la frattura delle rocce calabresi lungo immense fessure, che possono estendersi per decine o addirittura centinaia di chilometri, con profondità che generalmente raggiungono i 10-15 km. Queste fratture, note come "faglie", sono il risultato dei movimenti della crosta terrestre legati al fenomeno della deriva dei continenti.

Le rocce, sottoposte a forti pressioni, si rompono lungo queste superfici di frattura, dando luogo a spostamenti e attriti. Questo processo provoca la liberazione immediata dell'energia elastica accumulata prima della rottura, che si manifesta sotto forma di energia "sismica".

Oggi, a causa degli strappi nella litosfera, la subduzione è confinata a una profondità di circa 200 chilometri sotto la Calabria. È proprio in questa zona ristretta che si verificano i terremoti profondi, i quali si manifestano principalmente al largo del Mar Tirreno.

