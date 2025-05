Sciopero treni il 6 maggio: inizia un mese di disagi per chi usa i mezzi pubblici

Maggio 2025 sarà un mese complicato per lavoratori e pendolari: sono diversi gli scioperi indetti nel settore della mobilità in tutta Italia. Sono precisamente 29 le astensioni dal lavoro tra nazionali e locali che coinvolgeranno tutti i principali settori del trasporto pubblico: dalle ferrovie al trasporto locale, dagli aeroporti alle autostrade.

Sciopero treni 6 maggio, orari e fasce di garanzia

Lo sciopero è stato indetto in seguito al mancato accordo sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) per il settore della mobilità ferroviaria, scaduto il 31 dicembre 2023. Alla base della protesta c'è, per i sindacati, anche lo stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Secondo quanto riportano sempre i sindacati, nonostante alcuni passi avanti siano stati fatti, le trattative non hanno portato a risultati soddisfacenti, soprattutto in merito a salari, condizioni di lavoro e misure di welfare per circa 100.000 addetti del comparto ferroviario. La mobilitazione punta quindi a ottenere risposte concrete da parte delle aziende e delle istituzioni.

Orari dello sciopero e fasce garantite

Lo sciopero dei treni del 6 maggio si svolgerà dalle 9.00 alle 17.00, senza coinvolgere le tradizionali fasce di garanzia previste normalmente per i pendolari. Questo significa che, al di fuori di quegli orari, i treni potranno subire cancellazioni o modifiche anche se normalmente coperti dal servizio minimo.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i treni già in corsa all’inizio dello sciopero (cioè alle ore 9.00) potranno completare il loro viaggio solo se la destinazione è raggiungibile entro un’ora dall’avvio dell’agitazione. In caso contrario, i convogli potrebbero essere fermati in una stazione intermedia.

Elenco dei treni garantiti

Le aziende coinvolte nello sciopero, in particolare Trenitalia e Trenord, hanno pubblicato sui rispettivi siti gli elenchi dei treni a lunga percorrenza garantiti. Italo invita i passeggeri a controllare costantemente il proprio sito e l'app ufficiale per eventuali modifiche all'orario o cancellazioni dell’ultimo minuto.

Per informarsi tempestivamente:

Inoltre, è possibile contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21 di Trenitalia o rivolgersi al personale presso le biglietterie e punti di assistenza nelle stazioni.

Consigli pratici per chi viaggia il 6 maggio 2025

Per chi ha già pianificato un viaggio in treno nella giornata di martedì 6 maggio, è bene adottare alcuni accorgimenti per ridurre al minimo i disagi causati dallo sciopero.

Verificare in tempo reale lo stato del treno tramite le app ufficiali di Trenitalia, Italo e Trenord o i rispettivi siti.

Considerare mezzi alternativi, come autobus o car sharing, specialmente per le tratte brevi o urbane.

Riprogrammare il viaggio, se possibile, in una fascia oraria non coinvolta dallo sciopero.

Richiedere il rimborso del biglietto in caso di cancellazione del treno, secondo le modalità indicate dalle compagnie ferroviarie.

Voli a rischio il 9 maggio

Il 9 maggio sarà una giornata difficile anche per chi viaggia in aereo. I lavoratori del comparto aereo sciopereranno a livello nazionale per 4 ore, dalle 13 alle 17. Lo sciopero aerei del 9 maggio 2025 potrebbe causare ritardi, cancellazioni dei voli e variazioni nei servizi aeroportuali, con impatti diretti sui voli di linea e charter. Per questo motivo, si consiglia di consultare il sito della compagnia con la quale si volerà e di controllare l'elenco dei voli garantiti in caso di sciopero sul sito dell'Enac. Durante lo sciopero, sono garantiti i voli dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.