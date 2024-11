Sciopero nazionale trasporto pubblico domani, 8 novembre 2024: gli orari

Sciopero nazionale del trasporto pubblico nella giornata di domani, venerdì 8 novembre 2024. Si prospetta un venerdì davvero nero con lo stop alla circolazione dei mezzi pubblici per la durata di 24 ore, dalle 0:00 alle 23:59, di tutti i mezzi del trasporto pubblico locale.

Sciopero 8 novembre 2024: i motivi della protesta

Nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico in data 8 novembre 2024 in Italia. A proclamare lo sciopero sono stati assieme i sindacati Filt Gil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna che hanno annunciato: "Venerdì 8 novembre nuovo sciopero nazionale, il terzo, nel trasporto pubblico locale, questa volta di 24 ore, senza il rispetto delle fasce di garanzia e con manifestazione nazionale". Stop alla circolazione di metro, bus e tram in Italia con i sindacati Filt Gil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna che hano deciso di protestare per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri internavigatori (Mobilità Tpl) scaduto il 31 dicembre 2023.

I sindacati hanno motivato così lo sciopero nazionale del trasporto pubblico della durata di 24 ore dalle 0:00 alle 23:59 di venerdì 8 novembre 2024: "Da parte nostra vogliamo un rinnovo contrattuale con un incremento economico in linea con l'aumento del costo della vita, vogliamo rimodulare la parte normativa per consentire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, nonché sensibilizzare il ministero degli Interni e il ministero delle Infrastrutture e Trasporti per individuare soluzioni atte a contrastare il fenomeno delle aggressioni".

Sciopero nazionale trasporto pubblico 8 novembre 2024: gli orari dello stop da Milano a Roma

Lo sciopero dell'8 novembre 2024 è a livello nazionale e ha una durata di 24 ore dalle ore 0:00 alle 23:59. Si tratta di uno sciopero generale che, per la prima volta dopo 19 anni, mette a rischio anche le tradizionali fasce di garanzia per i viaggiatori, lavoratori, turisti e pendolari. Al momento assicurati solo il 30% del personale viaggiante e i servizi minimi indispensabili come scuolabus, i collegamenti con porti e aeroporti, oltre al trasporto dei disabili.

Lo sciopero dell'8 novembre a Roma della durata di 24 ore riguarderà le reti Atac e Cotral: stop alla circolazione di bus, tram, metro e ferrovie. Non solo, previsto anche una manifestazione davanti al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture a partire dalle 10.30. Da segnalare: l'Atac garantirà alcune corse nelle fascia oraria che va da inizio turno fino alle 8.30 del mattino e dalle 17:00 fino alle 20. Aperta anche le metro A e B.

Anche a Milano dovrebbe essere garantito il servizio dei mezzi da inizio turno fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Sul sito Atm, Azienda Trasporti Milanesi, viene comunicato: "le linee M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 San Cristoforo-San Babila sono garantite fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. La tratta M4 San Babila-Linate invece sarà garantita e attiva per tutta la giornata. Bus, tram e filobus garantiranno solo alcune linee in alcuni orari".

Sciopero anche di Trenord con possibili ritardi e cancellazioni. Sul sito della compagna si comunica: "Potranno essere interessati i treni che circolano su rete Ferrovienord, cioè le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna - da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4), Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno - e la Brescia-Iseo-Edolo. Lo sciopero potrà causare variazioni anche sul servizio delle linee "miste" che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e Rfi. Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord".