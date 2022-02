Sciopero dei trasporti: venerdì 25 febbraio disagi per bus, tram e metro

Venerdì 25 febbraio 2022 sciopero generale di 24 ore dei trasporti pubblici locali. L'agitazione, proclamata da Cgil, Cisl e Uil, potrebbe creare disagi ai pendolari di tutto il Paese per la soppressione di bus, metro e tram.

Sciopero nazionale 25 febbraio, i motivi

Lo sciopero di 24 ore nel settore del trasporto pubblico locale è stato proclamato dalle segreterie nazionali Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Fna, Fast Confsal e Faisa-Cisal nell’ambito del confronto sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri-Internavigatori. La protesta dei sindacati nasce dalla situazione di stallo che sembrerebbe in contrasto con le ingenti risorse pubbliche già stanziate per il settore, denunciando una scarsa volontà di giungere presto al rinnovo del contratto nazionale.

Le sigle sindacali chiedono un intervento delle istituzioni interessate, ministero dei Trasporti e della mobilità sostenibile in primis, che permetta di vincolare una parte delle risorse erogate al rinnovo del Ccnl. L'agitazione, che interesserà i trasporti pubblici in tutta Italia potrebbe creare forti disagi negli spostamenti in molte città.

Sciopero del 25 febbraio, trasporti a rischio

Lo sciopero del 25 febbraio metterà a rischio i trasporti pubblici in moltissime città. I lavoratori del settore infatti incroceranno le braccia per 24 ore.

Per quanto riguarda Milano e i dipendenti dell'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, non sono giunti da Foro Bonaparte i dettagli sugli orari di sciopero nel capoluogo lombardo, anche se è verosimile pensare che possano rimanere garantite le due fasce di garanzia (mattina e pomeriggio). Per il resto della giornata invece gli spostamenti con le quattro linee metro e quelli con i mezzi pubblici in superficie potrebbero essere a rischio.

Possibili disagi nei trasporti pubblici anche a Roma per la protesta dei lavoratori della rete Atac, delle linee bus Roma Tpl, e quelli delle linee Cotral, dalle ore 8,30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio.

A Torino lo sciopero interesserà i lavoratori Gtt, concessionaria del trasporto pubblico nel capoluogo piemontese, che comunque ha fatto sapere che verrà garantito il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Disagi per l'intera giornata di venerdì 25 febbraio anche in tutte le altre città italiane, dove possono verificarsi ritardi o cancellazione di corse. Diverse le fasce di garanzia previste per ogni città.