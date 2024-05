Sciopero dei treni: ecco quando. Salvini: "Precettazione"

Nuovo sciopero dei treni in arrivo in Italia. Nella giornata di domenica 19 maggio 2024 si fermano macchinisti, capitreno e personale delle società Trenord, Trenitalia e Trenitalia Tper. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato un'ordinanza di precettazione. Il ministero spiega che si tratta di una decisione "maturata soprattutto in vista dell'importante weekend per gli appassionati di Formula 1, in quanto coincide con la manifestazione sportiva Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna all'Autodromo di Imola".

Sciopero treni 19 maggio 2024

Lo sciopero dei trasporti è stato proclamato dalle 3 di domenica 19 maggio alle 2 di lunedì 20 maggio 2024 dai sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb e non prevederebbe fasce di garanzie perché in una giornata festiva.

Stop ai treni di Trenitalia e Trenord il 19 maggio 2024: rimborsi

Per chiunque volesse rinunciare al proprio viaggio è possibile richiedere un rimborso. Come? Ecco quanto indicato da Trenitalia: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali. In caso contrario in una nota viene comunicato: "In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo disponibilità dei posti. Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo FS Italiane, assistenza clienti e biglietterie. Attivo call center 800 89 20 21".