Sciopero trasporti: ecco quando e le modalità

Il mese di giugno è iniziato non solo con l'allerta meteo, ma anche con il primo sciopero dei trasporti. Lunedì 3 giugno 2024 stop alla circolazione di alcuni treni per lo sciopero nazionale dei lavoratori della manutenzione ferroviaria. Ecco dove e gli orari garantiti.

Sciopero dei treni il 3 giugno: ecco dove e orari garantiti

La prima settimana di giugno si apre con il primo sciopero dei trasporti. In diverse regioni e città italiane, infatti, è stato proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori della manutenzione ferroviaria. Lo sciopero è stato indetto nelle seguenti regioni: Trentino Alto-Adige, Umbria, Marche e Abruzzo.

Scioperi, ritardi e disagi sono possibili per moltissimi cittadini, viaggiatori e pendolari. Lo sciopero è stato proclamato seguito da Fisi trasporti, Cub Trasporti, Cobas Lavoro privato e Usb Lavoro privato per il personale di Rfi addetto alla manutenzione ferroviaria e si estende anche in diverse altre città italiane tra cui Verona, Torino e Firenze con treni cancellati e ritardi.

Sul sito di Trenitalia è stato comunicato che lo sciopero di lunedì 3 giugno nella regione Abruzzo inizia dalle ore 9 e termina alle ore 17. Durante questa fascia orari i treni potranno essere cancellati o subire variazioni per lo sciopero proclamato dal del personale Rfi addetto alla circolazione ferroviaria. Variano anche gli orari dei treni regionali. Sempre sul sito di Trenitalia si legge che è possibile rinunciare al viaggio chiedendo un rimborso fino all'ora di partenza del treno Intercity o Freccia oppure fino a 24 ore in caso di treno regionale. Restano garantite le fasce orarie per i treni regionali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Sciopero treni 3 giugno 2024

Lo sciopero del 3 giugno riguarda non solo la regione Abruzzo, visto che il personale Rfi addetto alla circolazione ferroviaria incrocia le braccia anche a Trieste, Torino, Bologna, Ancona, Firenze e Foligno con uno stop dalle ore 9.01 alle ore 17. Anche a Verona possibili ritardi legati alla circolazione dei treni dalle ore 21 del 3 giugno fino alle 20.59 del 4 giugno. Disagi e problemi anche in Trentino Alto Adige nella fascia oraria ore 21 del 3 giugno fino alle 4.59 del 4 giugno e infine in Friuli Venezia Giulia dalle 9 alle 17.

Non solo, lunedì 3 giugno sciopero anche dei mezzi pubblici in alcune città. Nel dettaglio stop ai mezzi della società Seta a Modena, Reggio Emilia e Piacenza della durata di 24h, ma anche sciopero di Interbus ed Etna Trasporti a Catania ed Enna (4 ore dalle 9:30 alle 13:00) e lo sciopero di Segesta Autolinee a Palermo (4 ore dalle 9:30 alle 13:30).