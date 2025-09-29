FacebookInstagramXWhatsApp

Sciopero trasporti ottobre 2025: il calendario di tutti gli stop

Autunno difficile per i pendolari: in ottobre sono previste 12 giornate di sciopero nel settore dei trasporti.
29 Settembre 2025
Anche ottobre 2025 si preannuncia un mese particolarmente segnato da scioperi, seguendo la tendenza dei mesi passati. Numerosi settori saranno coinvolti, tra cui il trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Diversi sindacati hanno già indetto manifestazioni con sospensioni dei servizi, che dureranno dalle poche ore a intere giornate.

Sono previste 12 giornate di sciopero nel settore dei trasporti, che coinvolgeranno autobus, metropolitane, ferrovie e trasporto aereo. Nella seconda parte del mese, le agitazioni riguarderanno anche gli aeroporti e le infrastrutture ferroviarie.

Sciopero trasporti ottobre 2025, il calendario

Il 2 ottobre, a Roma, i sindacati Osr Filt-Cgil e Uilt-Uil hanno proclamato uno sciopero nel settore degli appalti ferroviari, coinvolgendo il personale del Consorzio Stabile Cmf. In questo caso, il personale si fermerà solo per metà del turno lavorativo. Inoltre, sempre per il 2 e 3 ottobre, il sindacato S.I. Cobas ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore, che avrà inizio alle 21:00 del 2 ottobre e terminerà alle 20:59 del giorno successivo, con possibili disagi nel trasporto ferroviario.

L'8 ottobre, un'altra agitazione coinvolgerà il settore degli appalti ferroviari, con uno sciopero di 4 ore indetto da Osr Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Salpas-Orsa Ferrovie e Fast-Confsal. La protesta riguarda il personale della società Coopservice Scdp, che lavora in appalto per Trenitalia nella regione Lazio. In questo caso, lo sciopero comporterà l'assenza dal lavoro durante la prima metà del turno.

Il 10 ottobre a Roma è previsto uno sciopero di 24 ore da parte di ATAC, con un ulteriore blocco di 4 ore durante la stessa giornata, a seconda delle sigle sindacali che aderiscono alla protesta. Il 15 ottobre, invece, a La Spezia si fermerà il trasporto pubblico locale per un'interruzione di 24 ore.

Infine, il 21 ottobre si fermeranno per 24 ore i dipendenti di Rfi Impianti Manutenzione Infrastrutture a livello nazionale. L'agitazione è stata indetta dall'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura Rfi e dal Cobas Lavoro Privato Coordinamento Ferrovieri. Questi scioperi potrebbero comportare forti disagi nei servizi ferroviari, con un impatto significativo sui pendolari e sui viaggiatori in tutta Italia.

Stop al settore aereo, ecco quando

La prima giornata critica di ottobre per il settore aereo sarà lunedì 13, quando il sindacato FAST-Confsal ha indetto uno sciopero nazionale di 4 ore (dalle 12:00 alle 16:00) per il personale della società ADR, che opera negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Durante questa finestra, potrebbero verificarsi ritardi nei voli e rallentamenti nelle operazioni di terra, inclusi check-in e controlli di sicurezza.

Il 29 ottobre è previsto uno sciopero più ampio, con effetti significativi sui trasporti aerei. A Milano Linate, il personale di Swissport Italia, aderente a UILT-UIL, OSR Filt-Cgil e OST Fit-Cisl, si fermerà per 24 ore, causando disagi su tutti i voli in partenza e arrivo. A Pisa e Firenze, il personale della società Consulta, con diverse sigle sindacali come OSR Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, UGL-TA, USB e CUB Trasporti, si asterrà dal lavoro per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59. L'agitazione riguarderà sia i servizi di terra che le operazioni di handling, con possibili ripercussioni su check-in, smistamento bagagli e assistenza ai passeggeri.

29 Settembre 2025

