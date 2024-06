Sciopero trasporti a Milano, bloccata la capitale lombarda per 24 ore: chi si ferma e quando

Si preannuncia un mercoledì nero per la città di Milano e per milioni di lavoratori, pendolari e cittadini che utilizzano i mezzi ATM. Il Sindacato Al Cobas ha indetto un nuovo sciopero dei lavoratori ATM in programma mercoledì 26 giugno 2024 della durata di 24h. Scopriamo chi si ferma e gli orari garantiti.

Sciopero trasporti a Milano: il 26 giugno stop ai mezzi Atm

Mercoledì 26 giugno stop alla circolazioni dei mezzi ATM, il servizio di trasporto pubblico della città di Milano e di 96 comuni della città metropolitana. Il Sindacato Al Cobas ha comunicato un nuovo sciopero dei lavori dell'azienda dei trasporti di Milano ed è previsto uno stop delal durata di 24h. A rischio, infatti, metro, bus e tram della capitale meneghina.

Si tratta del quarto sciopero in pochi mesi per l’Azienda di Trasporti di Milano che protesta contro il cosiddetto accordo spot, un documento siglato da quasi tutte le altre associazioni sindacali il 13 maggio scorso.

Sciopero trasporti a Milano: perché e orari garantiti

Il Sindacato Al Cobas ha organizzato quattro scioperi negli ultimi quattro mesi: il 22 marzo, 6 maggio e il 31 maggio bloccando così le principali linee metropolitane ATM della città di Milano. Le richieste dei lavoratori ATM sono maggiori garanzie a livello economico, ma anche una maggiore tutela in ambito sicurezza ed organizzazione del servizio. «Le nostre richieste non sono affatto velleitarie, ma - dicono - il 'minimo sindacale' per una giustizia sociale: 150 euro netti d'aumento mensili (+ 350 euro a livello nazionale) solo per i livelli produttivi e senza dare nulla in cambio» - ha comunicato il Sindacato precisando - «diritto al godimento delle ferie; la fine dei privilegi, dei premi ad personam, delle una tantum, delle discriminazioni e dei salari d'ingresso da fame. Siamo contro gli accordi pirata di confederali e autonomi che peggiorano le condizioni di lavoro; l'aumento dei carichi e dell'orario di lavoro; lo scippo dei riposi domenicali e della cerniera pasti».

Lo sciopero dei mezzi ATM a Milano è indetto per mercoledì 26 giugno 2024 e ha una durata di 24. Naturalmente sono garantite le corse dall’inizio del servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Per tutto il resto della giornata non saranno garantiti mezzi di trasporto bloccando così la città!