Sciopero generale 11 aprile, a rischio treni, metro, autobus e tram: gli orari dello stop

Giovedì 11 aprile sarà una giornata nera per coloro che devono muoversi utilizzando il trasporto pubblico locale e quello ferroviario, a causa di uno sciopero generale nazionale indetto da Cgil e Uil. Treni, bus e metro si fermeranno con orari e modalità diverse da città a città.

Sciopero dell'11 aprile, chi si ferma e perché

Stando a quanto riportato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella giornata di giovedì 11 aprile potrebbero verificarsi disagi per i pendolari, a causa dello sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil per il settore ferroviario che potrebbe subire interruzioni dalle 9.01 alle 13.00 - e il trasporto pubblico locale, che osserverà uno stop di 4 ore, con modalità diverse per ogni città. L'agitazione sindacale sarà plurisettoriale e, oltre a metropolitane, autobus, treni e tram, riguarderà anche il trasporto marittimo - che si fermerà nelle prime 4 ore del turno - e il personale Anas, che potrebbe incrociare le braccia nelle ultime 4 ore del turno.

La mobilitazione punta a sollevare questioni legate alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché a richiedere modifiche alla delega fiscale del Governo, per promuovere una riforma fiscale più giusta ed equa.

Sciopero trasporti 11 aprile, orari a rischio nelle principali città italiane

L'agitazione dell'11 aprile rischia di mettere in pericolo molti spostamenti nelle principali città italiane.

A Milano e nell'hinterland milanese il settore ferroviario - compresi i treni regionali di Trenord - potrà fermarsi dalle 9 alle 13, mentre il personale di metropolitane, bus e tram Atm potrebbe incrociare le braccia per 4 ore, con finestra oraria ancora da definire.

Anche a Roma si potranno verificare disagi negli spostamenti. Il personale Atac e Roma TPL potrà incrociare le braccia dalle 20 alla mezzanotte, mentre quello quello del servizio delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo e dei bus extraurbani dalle 13.00 alle 17.00.

A Firenze i bus di Autolinee Toscane e la tramvia potranno subire ritardi o cancellazioni di corse con modalità diverse. Per quanto riguarda la tramvia di Firenze saranno possibili disservizi dalle ore 13.01 alle ore 17.00, mentre i bus di Autolinee Toscane non garantiranno il servizio dalle 18.00 alle 22.00.

A Napoli disagi per gli utenti dei mezzi Eav. L'Ente Autonomo Volturno annuncia infatti che giovedì 11 aprile Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle ore 9 alle ore 13.

Come previsto dalla legge verranno garantire le fasce orarie di tutela, ovvero orari in cui i servizi saranno comunque assicurati. Trenitalia ha fatto sapere che saranno garantiti i treni essenziali in partenza nella fascia oraria dalle 6.00 alle 9.00.