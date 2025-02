Sciopero mezzi di trasporto 24 febbraio: gli orari e le fasce di garanzia

E' stato indetto uno sciopero per i mezzi del trasporto pubblico locale per la giornata di lunedì 24 febbraio 2025. Lo stop di: bus, metro e tram è a livello nazionale e dura 24 ore. In ogni città sono poi state stabilite diverse fasce di garanzia in cui i pendolari potranno spostarsi con tranquillità. Ecco tutti i dettagli per chi dovrà organizzare i propri spostamenti casa-lavoro o scuola - casa durante la giornata di lunedì.

Sciopero 24 febbraio 2025: chi si ferma e perché?

Nella giornata di lunedì 24 febbraio 2025 è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. A fermarsi per l'intera giornata saranno: bus, metro e tram.

La mobilitazione è stata indetta dal sindacato USB per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, anche a fronte dell’aumento dell’inflazione. La protesta contro le condizioni contrattuali e salariali nel settore del trasporto pubblico, con particolare riferimento al mancato adeguamento economico per il triennio 2024-2026, avrà inoltre orari diversi di città in città. Il consiglio più utile è quindi quello di far riferimento ai canali ufficiali di ogni singola azienda di trasporto pubblico locale e verificare le varie modalità prima di uscire di casa.

Sciopero 24 febbraio a Milano: gli orari

Lo sciopero del 24 febbraio a Milano vedrà fermarsi i mezzi dell'Atm. L'agitazione interesserà i lavoratori del Gruppo nelle fasce orarie comprese dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Le fasce di garanzia per i pendolari, di conseguenza, ovvero le fasce orarie in cui si potranno trovare mezzi per gli spostamenti nel capoluogo lombardo, saranno: fino le 8.45 e tra le 15 e le 18.

Lo stop a Torino: quali sono gli orari?

Il Gruppo Trasporti Torinese che controlla il servizio urbano e suburbano e la metropolitana ha fatto sapere che le corse saranno garantite dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00, così come il servizio extraurbano.

Tper: gli orari della città di Bologna

Per quanto riguarda la città di Bologna, capoluogo dell'Emilia-Romagna, Tper, che si occupa dei mezzi di trasporto pubblico locale ha fatto sapere che lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Sciopero a Roma: gli orari nella Capitale

A Roma, invece, l'Atac garantirà il servizio solo durante le fasce di legge: da inizio del servizio diurno fino alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

A fermarsi in città saranno anche i mezzi delle reti affidate agli esercenti Autoservizi Troiani/Sap; Autoservizi Tuscia/Bis e i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori.

Napoli: gli orari dello sciopero del 24 febbraio

A Napoli si fermeranno, lunedì 24 febbraio, i bus, la metro e le funicolari Anm e Eav. Quest'ultimo fa sapere che: "Il servizio sarà effettuato nelle seguenti fasce di garanzia: dalle ore 05.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30".

L'Anm invece ha comunicato che lo sciopero sarà articolato dalle 3.01 del 24 febbraio alle 3.00 del 25. Per le linee di superficie il servizio sarà garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Le funicolari invece nelle stazioni di Mergellina, Chiaia, Centrale e Montesanto garantiranno il servizio fino all'ultima corsa del mattino che sarà alle ore 09.20. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 17. Ultima corsa serale ore 19.50.