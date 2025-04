Sciopero maggio 2025: tutti gli stop giorno per giorno

Dopo un aprile segnato da diversi scioperi nazionali, anche il mese di maggio 2025 inizia con il primo sciopero nazionale. Si preannuncia un mese nero per pendolari, ma anche per i viaggiatori che dovranno stare attenti a diverse mobilitazioni annunciate nel corso del mese. Ecco il calendario con le date, giorno per giorno, di tutti gli scioperi finora annunciati a maggio.

Sciopero nazionale 1 maggio: chi si ferma?

Maggio si apre con il primo sciopero nazionale indetto per giovedì 1 maggio 2025 dai sindacati USI-CIT che coinvolge il personale dipendente pubblico e privato per 24 ore. Lo sciopero nazionale proclamato dall'Unione Sindacale Italiana coinvolgerà le seguenti categoria di lavoratori del settore pubblico e privato:

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Funzioni Locali

Funzioni Centrali

Autorità Indipendenti

Istruzione e Ricerca

Sanità

Regioni a Statuto Speciale

Enti di Vigilanza

Attenzione: per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco lo sciopero è stato annunciato solo per i lavoratori del turno della mattina garantendo così i livelli minimi di attività. La protesta del 1 maggio 2025 non coinvolgerà, invece, il settore del trasporto aereo, ferroviario e pubblico locale.

Sciopero 5 e 6 maggio 2025 dei treni: stop di 24 ore

Il trasporto ferroviario, invece, si fermerà tra lunedì 5 e martedì 6 maggio visto che il sindacato USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero nazionale della durata di 24 ore. Stop non solo ai treni passeggeri, ma anche al trasporto merci su rotaia con conseguenti possibili disagi alla circolazione anche per tram e metropolitane gestite da società regionali e locali. Lo sciopero è stato indetto dalle ore 21 di lunedì 5 maggio fino alle ore 20.59 di martedì 6 maggio 2025.

Attenzione: nella giornata di martedì 6 maggio 2025 è stato proclamato anche uno sciopero della durata di 8 ore che coinvolte il personale ferroviario di Trenitalia e Trenord. L'agitazione, indetta da Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti, è in programma dalle ore 9 alle 17. Da segnalare poi a Napoli, nella giornata del 5 maggio 2025, sciopero di 8 ore anche dei lavoratori delle funicolari della ANM. Lo stop è stato proclamato dalle ore 9 alle 17.

Sciopero 7 maggio mezzi di trasporto: ecco dove

Possibili disagi alla circolazione per alcuni mezzi di trasporto anche il 7 maggio 2025 con uno sciopero proclamato in Lombardia nelle province di Milano, Pavia, Cremona, Monza e Brianza, ma anche in Abruzzo. Lo sciopero avrà una durata di 4 ore: dalle 11 alle 15.

Sciopero del traporto aereo il 9 maggio 2025 di 4 ore

Da segnalare anche lo sciopero del trasporto aereo proclamato per il 9 maggio 2025. Il personale aereo, aeroportuale e dell’indotto è pronto ad incrociare le braccia a livello nazionale il 9 maggio 2025 con uno sciopero della durata di 4 ore dalle 13 alle 17.