Sciopero generale venerdì 18 ottobre 2024, a rischio i trasporti pubblici locali. Ecco orari e fasce di garanzia

Il 18 ottobre 2024, in Italia si terrà un sciopero generale nazionale che coinvolgerà vari settori, con particolare impatto sui trasporti pubblici. Lo sciopero è stato indetto dai sindacali Al-Cobas e Si-Cobas per protestare contro le politiche del governo su lavoro e previdenza. I disagi saranno significativi in molte città, con rischi per chi utilizza mezzi pubblici come autobus, tram, metropolitane. Ecco una panoramica città per città e regione per regione con gli orari dei mezzi e le fasce garantite.

Sciopero trasporti 18 ottobre: orari e fasce di garanzia nelle principali città

A questo sciopero si aggiungerà anche quello dei metalmeccanici, proclamato da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, con un'astensione dal lavoro di 8 ore nel settore automotive, duramente colpito dalla crisi in corso. L'iniziativa culminerà con una manifestazione nazionale a Roma.

Tuttavia, i maggiori disagi per i cittadini sono attesi a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale, che varierà da città a città, con servizi garantiti solo nelle fasce orarie di punta.

Lo sciopero coinvolgerà il trasporto pubblico locale, con modalità diverse da città a città. Bus, tram e metropolitane potrebbero subire cancellazioni o ritardi, a seconda dell'adesione dei lavoratori. Anche alcune tratte ferroviarie regionali, gestite da aziende di trasporto pubblico come Trentino Trasporti, potrebbero essere interessate dai disagi.

Le ragioni dello sciopero nel settore riguardano questioni legate al precariato, ai turni di lavoro sempre più impegnativi, ai salari inadeguati, e alla sicurezza sia per i dipendenti che per gli utenti durante il servizio.

Lo sciopero durerà dalla mezzanotte del 17 ottobre fino alla mezzanotte del 18 ottobre, impattando così l'intera giornata di venerdì 18 ottobre. È consigliabile controllare gli aggiornamenti in tempo reale sui siti delle aziende di trasporto o tramite app dedicate per evitare sorprese

Sciopero del 18 ottobre a Milano

A Milano, lo sciopero dei trasporti gestito da Atm potrebbe causare disagi sulle linee di autobus, tram e metropolitane dalle 8.45 alle 15.00 e successivamente dalle 18.00 fino al termine del servizio. Le fasce di garanzia sono previste negli orari di punta per agevolare gli spostamenti dei pendolari, garantendo il servizio durante le fasce mattutine e serali.

Sciopero del 18 ottobre a Roma

Possibili disservizi si potranno verificare anche a Roma, dove lo sciopero generale è programmato per l’intera giornata del 18 ottobre 2024, iniziando a mezzanotte e terminando alle 23:59, come riportato sul sito di Roma Capitale.

Durante la giornata, le linee di Atac (autobus, tram e metropolitane) potrebbero subire cancellazioni o riduzioni delle corse, ma saranno garantite fasce orarie di sicurezza dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00, per assicurare il servizio nei momenti di maggiore affluenza, soprattutto per i pendolari.

La situazione si preannuncia particolarmente complessa, in quanto, oltre allo sciopero del trasporto pubblico, Roma ospiterà la manifestazione nazionale organizzata dai Cobas e il corteo dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil, che si svolgerà lo stesso giorno, aumentando ulteriormente il rischio di disagi per la mobilità nella capitale.

Sciopero del 18 ottobre a Torino

Anche a Torino, lo sciopero del 18 ottobre 2024 potrà influire sul servizio urbano, suburbano e sulla metropolitana gestito da Gtt. Le fasce orarie di garanzia saranno dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00, in queste fasce i servizi saranno operativi per ridurre i disagi ai pendolari.

Inoltre, saranno coperte anche le autolinee extraurbane, con i servizi garantiti dall’inizio del servizio fino alle 8.00 e poi dalle 14.30 alle 17.30. Le linee ferroviarie Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri e Sfma Torino-Aeroporto-Ceres seguiranno lo stesso schema di garanzia, con corse attive dalle 8.00 fino alle 14.30 e poi nuovamente dalle 17.30 fino a fine servizio.

Sciopero del 18 ottobre a Firenze

I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni sia nei servizi urbani che extraurbani a Firenze a causa dello sciopero del 18 ottobre 2024. Tuttavia, il servizio sarà garantito in due fasce orarie: dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29, come comunicato da Autolinee Toscane. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, inclusi quelli delle biglietterie. Per operai e impiegati, lo sciopero durerà per l'intero turno di lavoro.

L'adesione all'ultimo sciopero di 24 ore, indetto dai Cobas il 12 luglio 2022, è stata del 18,49%, ma la partecipazione attuale potrebbe variare. La regolarità del servizio al di fuori delle fasce di garanzia dipenderà dal livello di adesione allo sciopero, con possibili disservizi e assenza di personale nelle biglietterie.

Anche il servizio della tramvia di Firenze sarà soggetto a disservizi al di fuori delle fasce di garanzia, che saranno dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17:00 alle 20:00. Fuori da questi orari, potrebbero verificarsi cancellazioni o ritardi nelle corse, come comunicato da Gest, l'operatore della tramvia.

Sciopero Napoli Anm e Eav

Ancora nessuna comunicazione per quanto riguarda Napoli. Nessuna notizia per il momento sulle modalità e gli orari di adesione per bus, tram e metro Anm e Eav.