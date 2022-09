Sciopero dei voli di 24 ore per 4 compagnie low cost: ecco quali sono e quando ci sarà lo sciopero

Nuovo sciopero dei voli per 24 ore in vista. A fermarsi sono 4 compagnie low cost. Ecco di quali si tratta e quando vi potranno essere disagi per i vari viaggiatori oltre a tutte le news su come potersi comunque mettere in viaggio in sicurezza.

Sciopero voli di 24 ore: chi lo ha indetto e chi vi prenderà parte

Nell'aria vi è un nuovo sciopero per il trasporto aereo. Piloti e assistenti di volo di quattro compagnie low cost sono pronti a incrociare le braccia. A indire lo stop sono stati Filt-Cgil e Uiltrasporti. A fermarsi saranno: Ryanair, easyJet e Volotea per ben 24 ore e Vueling - compagnia del gruppo Iag che include al suo interno British Airways e Iberia- per 4 ore o meglio dalle 13 alle 17.

Quando vi sarà tale sciopero dei voli? Sabato 1 ottobre 2022. Pare non essere coinvolta dallo sciopero del 1 ottobre Wizz Air. Ma i sindacati hanno promesso azioni di protesta in futuro qualora l’azienda non dovesse risolvere i problemi interni.

Piloti e assistenti di volo chiedono a gran voce migliori condizioni di lavoro. E' stata una lunga e calda estate all’insegna delle mobilitazioni e dei disagi negli aeroporti, ma dopo tante promesse i lavoratori tornano ad alzare il dito contro la mancata risposta da parte delle compagnie. Altri motivi dello sciopero? I lavoratori della compagnia spagnola hanno appreso dell’apertura, da parte di Vueling, di una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti nella base di Roma Fiumicino.

Si prospettano pertanto molti disagi per la giornata di sabato. Il motivo? Ebbene è stato calcolato come a fermarsi saranno - molto probabilmente - diversi voli. Solo per il 1 ottobre, infatti, sarebbero previste 619 partenze Ryanair dall’Italia, e altre 10 nelle quattro ore di stop per Vueling. Ciò coinvolgerà potenzialmente oltre 100 mila passeggeri.

Sciopero voli: i diritti dei passeggeri

In preparazione allo sciopero del 1 ottobre 2022 Asso-passeggeri, associazione per la tutela legale dei viaggiatori, ha fato sapere che il diritto al rimborso per la cancellazione del volo si ha quando la compagnia aerea non effettua la tratta prevista e non comunica tempestivamente - ovvero con un preavviso di ben due settimane - la soppressione del volo.

E' bene ricordare inoltre che sul sito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile si trova l'elenco dei voli garantiti oltre a quelli nelle fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. In queste ore, infatti, i voli devono essere comunque effettuati.