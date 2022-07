Sciopero dei dipendenti delle low cost (Ryanair e EasyJet) domenica 17 luglio: orari e scali coinvolti

Si preannuncia un fine settimana ricco di problemi per i viaggiatori visto lo sciopero dei dipendenti delle low cost Ryanair e EasyJet indetto per domenica 17 luglio. Ecco tutti gli orari e gli scali coinvolti in modo da riorganizzare eventualmente le proprie partenze per le vacanze o il rientro a casa.

Sciopero del 17 luglio dei dipendenti di Ryanair e EasyJet: tutte le informazioni

E' confermato - salvo cambiamenti dell'ultima ora - lo sciopero indetto per domenica 17 luglio di piloti e assistenti di volo di Ryanair ed EasyJet. A renderlo noto sono stati gli stessi sindacati dopo un incontro al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile proprio per far il punto sul trasporto aereo e sulle varie problematiche.

Per quanto riguarda Ryanair lo stop è stato proclamato in quanto non sono state ravvisate "iniziative concrete nella direzione del miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'adeguamento dei salari". Queste le parole del segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito.

La Uiltrasporti, invece, ha fatto sapere che EasyJet si fermerà tra le ore 14 e le ore 18 di domenica. In generale i problemi emersi sono una causa scatenante del caos che sta colpendo gli aeroporti di mezza Europa con ritardi e cancellazioni di voli.

Scali e voli interessati: ecco il calendario



Secondo quanto comunicato da Enav per domenica, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 gli scali coinvolti a seconda delle varie sigle sindacali saranno: