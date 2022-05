Sciopero 20 maggio: treni, bus e tram. La situazione e le città coinvolte

A causa dello sciopero del prossimo 20 maggio sarà un venerdì nero per chi vorrà mettersi in viaggio. Come riportato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, vi sarà un’agitazione generale di tutti i settori, pubblici e privati. A fermarsi saranno: treni, bus, tram, aerei e traghetti per circa 24 ore. Le ferrovie ad esempio entreranno in sciopero dalle ore 21 del 19 maggio alla stessa ora del giorno successivo. Lo stop del trasporto pubblico locale sarà anch'esso di 24 ore ma con “modalità territoriali”. Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Sciopero 20 maggio di 24 ore: le motivazioni

Lo sciopero del 20 maggio poterà i vari mezzi di trasporto, pubblici e privati, a fermarsi per ben 24 ore. A proclamare la protesta sono state le sigle sindacali: Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro, Al-Cobas, Cub-PI, Fao, Lmo, Sgc, Slaiprolcobas e Soa. Il motivo dello stop? Sul portale del Ministero si apprende che lo sciopero sia legato alla contrarietà all’invio di armi in Ucraina.

Lo sciopero del 20 maggio riguarderà tutta Italia e avrà modalità diverse solo per il trasporto locale privato. Chi dovrà mettersi in viaggio dovrà pertanto monitorare i siti del trasporto locale e verificare i pannelli luminosi posti nelle varie città, o le colonnine delle fermate di bus e tram, per rimanere informato sulle ultime notizie in merito alla circolazione dei mezzi.

Sciopero 20 maggio a Roma: la situazione

Venerdì 20 maggio si fermeranno: bus, tram e metro di Roma. L'agitazione interesserà l'intera rete Atac, ma anche RomaTpl e Cotral. Il servizio sarà regolare solo nelle fasce protette ovvero fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20, mentre rimarrà a rischio dalle 8 alle 17 e dalle 20 fino a fine sevizio.

Atac ha fatto sapere che saranno possibili stop per bus, tram, metro e per le tre ferrovie regionali gestite dall'azienda romana, ossia: Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord oltre che i collegamenti che Atac ha dato in sub-affidamento.

Tra le linee della Roma Tpl a rischio per lo sciopero vi sono: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Sciopero 20 maggio a Bologna: lo stop del trasporto locale

A Bologna lo sciopero del 20 maggio coinvolgerà anche il trasporto locale. Tper ha fatto sapere che si fermerà il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara di bus e corriere. Lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.