Sci, stagione invernale 2022-2023: ecco le date di apertura dei vari impianti

Dove andare a sciare? Gli amanti dello sci possono finalmente tornare a gioire. La stagione invernale 2022-2023 è ai nastri di partenza. Ecco tutte le date di apertura dei vari impianti.

Stagione invernale 2022-2023: gli amanti dello sci pronti a tornare in pista

Da quando si potrà andare a sciare di nuovo? Dove apriranno gli impianti? La stagione invernale sta per cominciare. Ecco il calendario che scandisce il ritorno sulle piste innevate per tutti gli amanti degli sport invernali.

Il 26 novembre vi sarà l'apertura degli impianti di:

Madonna di Campiglio

Plan de Corones

Tre Cime Dolomiti

Val di Fiemme

Obereggen

Carezza

Courmayeur

Sono diverse le località che come Cortina avrebbero già dovuto aprire nei giorni scorsi ma hanno rimandato di qualche giornata per via del vento e della mancanza di neve.

Dal 3 dicembre apriranno i collegamenti:

Folgarida Marilleva

Pinzolo

Pejo

Bormio, S. Caterina

Livigno

Aprica

Tra questa data e il ponte dell'Immacolata, infine, apriranno gli impianti delle Dolomiti Superski mentre nei giorni del 7, 8 e 9 dicembre si potrà iniziare a sciare, infine, anche a:

Folgaria

Lavarone

Alpe Cimbra

Rincaro dei prezzi: quanto costerà una vacanza in montagna per sciare?

Prima del ritorno in montagna e sulle piste da sci occorre parlare anche degli inevitabili rincari a causa degli aumenti dei costi riguardanti gas ed energia elettrica.

Gli amanti dello sci si ritroveranno a far i conti con un aumento dello skipass di circa il 10%. Per una sola giornata lo skipass potrà arrivare a costare fino a 74 euro. Ad esso, infine, andranno sommati gli aumenti di: hotel, ristoranti e strutture ricettive. Si è stimato, ad esempio, che il costo medio di una vacanza in montagna per sette giorni potrà aggirarsi tra i 1.000-1.500 euro per una coppia e arrivare addirittura a 2.550 euro per una famiglia.