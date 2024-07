Sardegna: tavoli e ombrelloni su isola protetta

In Sardegna è andato in scena un episodio di inciviltà da parte di un gruppo di turisti che è sbarcato sull'isola protetta di Soffi, nell'arcipelago della Maddalena. Cosa è successo?

Isola Soffi in Sardegna "invasa" dai turisti

La Sardegna è stata vittimadi un episodio di inciviltà da parte di alcuni bagnanti che sono sbarcati sull'isola di Soffi, nell'arcipelago de La Maddalena, nonostante sia una protetta. Un gruppo di circa 15 bagnanti, infatti, è approdato sull'isola di Soffi con tanto di ombrelloni, lettini, tavoli, giochi e casse da frigo nonostante l'area è interdetta al transito, navigazione, sosta e qualsiasi altra attività marittima.

Una vera e propria invasione sull'isola di Soffi, una zona dove è vietato il transito e l'approdo per tutelare specie animali marine e non protette come il falco pellegrino e il gabbiano corso. L'intera area è visitabile solo con una guida ambientale.

Turisti con ombrelloni e lettini sull'isola di Soffi in Sardegna

Il giornalista Giampaolo Barceloneta ha ripreso lo sbarco dei turisti a Soffi, isola dell'arcipelago de La Maddalena nella costa nord-orientale della Sardegna che ricordiamo fa parte di un Parco Nazionale dove vige il divieto assoluto di attraccare barche e transitare. La scena è diventata virale sui social riaccendendo così la discussione su un tema importantissimo come la tutela dell'ambiente e del territorio anche durante il turismo estivo.

Ricordiamo che la Sardegna non è nuova a essere vittima di questi atti di inciviltà, visto che ogni anno si registrano saccheggi lungo le spiagge del litorale di sabbia e conchiglie senza dimenticare chi ha aggirato il divieto di approdo sbarcando circa un mese fa sulla spiaggia rosa di Budelli per scattarsi una foto.