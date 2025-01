Salute: ogni sigaretta toglie 20 minuti di vita secondo una ricerca

Fumare nuoce gravemente alla salute: non è solo uno slogan, ma un dato supportato da ricerche scientifiche. Un nuovo studio inglese dell'University College London (Ucl) ha calcolato che ogni sigaretta fumata potrebbe ridurre l’aspettativa di vita di circa 20 minuti.

L'impatto del fumo sulla salute: uno studio rivelatore

Secondo la ricerca, pubblicata su prestigiose riviste scientifiche, il consumo di tabacco è associato a una drastica riduzione della longevità. I ricercatori hanno analizzato i dati di migliaia di fumatori, confrontandoli con quelli di non fumatori, e hanno stimato che ogni sigaretta fumata sottrae in media 20 minuti di vita.

Questa riduzione è causata dai danni che il fumo provoca al corpo, tra cui:

Malattie cardiovascolari;

Tumori, in particolare al polmone;

Patologie respiratorie croniche come la bronchite e l’enfisema.

Perché 20 minuti per sigaretta?

Il calcolo si basa su una media statistica e tiene conto di fattori come la frequenza di consumo, la durata dell’abitudine e i rischi cumulativi associati al fumo. Anche se il numero può variare da persona a persona, il messaggio è chiaro: ogni sigaretta ha un costo in termini di salute e aspettativa di vita.

I benefici di smettere di fumare

Non è mai troppo tardi per abbandonare il fumo. Smettere di fumare non solo ferma la riduzione dell’aspettativa di vita, ma permette anche al corpo di iniziare un processo di guarigione. Tra i benefici immediati e a lungo termine troviamo:

Entro 20 minuti : diminuzione della pressione sanguigna e miglioramento della circolazione;

: diminuzione della pressione sanguigna e miglioramento della circolazione; Entro 24 ore : riduzione del monossido di carbonio nel sangue;

: riduzione del monossido di carbonio nel sangue; Dopo un anno : il rischio di malattie cardiovascolari si dimezza;

: il rischio di malattie cardiovascolari si dimezza; Dopo 10 anni: il rischio di tumore al polmone diminuisce drasticamente.

Come smettere di fumare: consigli pratici

Abbandonare il fumo può sembrare difficile, ma è possibile con il giusto supporto. Ecco alcune strategie utili: