Rumori "inquietanti" dalla laguna: lo strano caso della laguna ghiacciata del Maule (e la spiegazione scientifica)

Arrivano rumori "inquietanti" dalla laguna di Maule in Cila e il caso si è fatto davvero interessante. La laguna ghiacciata sta destando grande curiosità, soprattutto sui social media. Di cosa si tratta? Cosa c'è dietro agli strani rumori? Mentre alcuni erano arrivati a fantasticare sulla presenza di fantasmi o creature extraterrestri, l'unica e sola spiegazione plausibile chiama in causa alcuni semplici concetti scientifici che si studiano a scuola e che riguardano il processo di congelamento.

Rumori "inquietanti" dalla laguna di Maule: di cosa si tratta?

Giungono dunque rumori "inquietanti" dalla laguna di Maule. A diffonderli è stata la registrazione realizzata e condivisa sui social dall’ONG Defensores Región del Maule. I suoni provenienti dall'affascinante laguna congelata sono davvero enigmatici e per alcuni anche "inquietanti" ma non hanno nulla di misterioso per gli esperti di scienza che hanno trovato la spiegazione.

I rumori registrati, infatti, sono soliti verificarsi quando la temperatura nell’area subisce variazioni significative. Come? Ebbene durante le ore diurne, quando aumento le temperature, il ghiaccio della superficie della laguna inizia a spezzarsi e frantumarsi oltre che a sciogliersi, producendo suoni davvero particolari che, in mezzo alla natura contaminata, hanno una cassa di risonanza diversa e maggiore rispetto al ghiaccio che si frantuma in altri luoghi.

Come sappiamo, grazie agli studi scientifici compiuti anche semplicemente a scuola, il ghiaccio, sottoposto a variazioni termiche, si espande e si contrae, provocando delle crepe. Proprio in questi momenti il ghiaccio genera suoni caratteristici.

Gli stessi membri dell’ONG hanno spiegato che questi suoni possono sembrare surreali, ma sono il risultato naturale del processo di fratturazione del ghiaccio, un fenomeno che avviene in molte parti del mondo dove laghi e lagune si congelano.