Arriva il "bacio" Luna-Saturno, ecco quando e come ammirare lo show celeste

Il conto alla rovescia è già iniziato, e tra pochi giorni potremmo assistere a uno degli spettacoli celesti più suggestivi. Torna infatti la congiunzione Luna-Saturno, la romantica effusione tra il nostro satellite e il Signore degli Anelli. Scopriamo allora quale data segnare di rosso sul calendario e come prepararsi per non perdere lo show.

Luna e Saturno "danzano" nel cielo di settembre

Il prossimo 26 settembre il nostro satellite incontrerà Saturno, regalando a tutti gli skywatcher uno spettacolo sicuramente non raro, ma sempre suggestivo. Come fanno sapere dall'Uai il nostro satellite - a tre giorni dalla fase di luna piena - incontrerà il Signore degli Anelli nella costellazione dell'Acquario. Il nostro satellite - in fase crescente dopo il Novilunio del 15 settembre - apparirà come una piccola e luminosa falce, e potremmo osservarlo vicino a Saturno fin dalle prime ore della sera.

Il "bacio" sarà tecnicamente visibile anche a occhio nudo. Tuttavia, come sempre accade quando parliamo del Pianeta degli Anelli, sarebbe opportuno dotarsi almeno di un buon binocolo - o meglio ancora di un telescopio - per apprezzare meglio ogni dettaglio della superficie lunare e dello strepitoso sistema ad anelli di Saturno.

Per una visualizzazione ottimale consigliamo di scegliere punti di osservazione lontano dalle fonti luminose delle città e di attendere qualche minuto prima di volgere lo sguardo verso il cielo, per dar modo agli occhi di abituarsi all'oscurità.

©Stellarium - cielo del 26 settembre ore 21.00 circa

Luna- Saturno, il "bacio"ricorrente ma sempre emozionante

Assistere alla congiunzione Luna-Saturno è un evento tutt'altro che raro. Ricordiamo che appena un mese fa il Pianeta degli Anelli ha duettato nel cielo di agosto con la Superluna Blu. Tuttavia si tratta di uno spettacolo a cui nessuno skywatcher vorrebbe rinunciare, anche perché l'incontro ravvicinato tra i due corpi celesti promette sempre di regalare grandi emozioni.