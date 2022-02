Roma, blocco del traffico di domenica 20 febbraio: ecco chi può circolare

Arriva la terza domenica ecologica a Roma, che si prepara a una giornata festiva senza auto. L'iniziativa "Domeniche ecologiche" promossa dall'amministrazione Gualtieri, ha lo scopo di prevenire e contenere l'inquinamento atmosferico, sensibilizzando la popolazione verso un tema delicato e importante.

Domeniche ecologiche 2022 a Roma: il calendario

L'iniziativa, prevista anche negli anni passati, prevede quattro domeniche ecologiche in cui residenti e turisti saranno chiamati a lasciare a casa le quattro ruote per riscoprire il piacere di una passeggiata nel centro di Roma respirando un'aria più salubre.

Le date delle domeniche ecologiche 2022 nella Capitale sono:

2 gennaio

30 gennaio

20 febbraio

13 marzo

Due di queste date sono già passate, visto che erano a Gennaio 2022, l'appuntamento del prossimo fine settimana è dunque il penultimo dei quattro weekend senza auto.

Domenica senza auto a Roma, orari e deroghe

Il piano elaborato dal Campidoglio per rendere più respirabile l'aria nella Capitale, reso noto da Roma Mobilità, prevede lo stop al traffico privato in Ztl fascia verde dalle ore 7.30 alle 12.30, e dalle 16.30 fino alle 20.30.

Potranno circolare anche negli orari interdetti solo alcune categorie di veicoli, tra cui le auto:

a benzina Euro 6

le moto a 4 tempi Euro 3 e successive

i ciclomotori a 4 tempi Euro 2 e successivi

Via libera anche alle auto ibride, ai veicoli elettrici, a metano o GPL. Per i mezzi BI-FUEL benzina+Gpl o benzina+metano, è possibile circolare negli orari interdetti al traffico solo se utilizzano il combustibile meno inquinante (no benzina). Rimangono esentati dal divieto di circolazione poi, i veicoli in sharing e tutti i mezzi con contrassegno disabili.

