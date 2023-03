Il modo di rifare il letto è una questione di personalità

Non tutti la mattina rifacciamo il letto allo stesso modo: le differenze individuali nel compiere questo gesto quotidiano, peraltro, possono raccontare molto delle peculiarità di una persona. Nello specifico, la scelta della biancheria da letto, dei piumoni e delle trapunte - con i relativi abbinamenti - può essere espressione diretta di differenti personalità e caratteristiche individuali. Il nostro carattere, insomma, emerge anche da come decidiamo di "vestire" il materasso.

Ogni letto ha caratteristiche uniche, come le persone

C'è chi ha una cura maniacale del letto, mentre altre persone lo vedono solo come un luogo dove si dorme, quindi non prestano troppa attenzione alle scelte della biancheria. Le caratteristiche del luogo dove si riposa, però, possono influenzare la qualità del sonno e favorire (o prevenire) l’insorgenza di una serie di disturbi come l'insonnia, dunque non è affatto un aspetto trascurabile o di poco conto.

Per esempio, il piumone è molto spesso apprezzato per la sua praticità e comodità: avvolgente, soffice, delicato e confortevole, è perfetto per tutti coloro che non amano perdere tempo in fronzoli. In questi casi, per rifare il letto basta poco: è sufficiente un semplice gesto per far apparire la camera ordinata e sistemata.

Chi ama una coccola in più, invece, aggiunge di solito le lenzuola, per avere un contatto più delicato con le coperte. Il copriletto, invece, è una scelta molto frequente tra coloro che amano i dettagli e curano gli abbinamenti cromatici della camera. Ancora, una scelta minimalista molto apprezzata da chi non soffre il freddo è costituita dalla combinazione di lenzuola e plaid. Oltre a essere leggera e discreta, questa soluzione è molto facile da risistemare e non richiede troppo impegno per mantenere la camera ordinata.

Infine, c’è la versione tradizionalista, con lenzuola e trapunta: si tratta della scelta adatta per chi vuole unire comfort e stile, nel rispetto dello stile d’arredo della camera, rivelando piuttosto esplicitamente alcuni tratti della propria personalità.