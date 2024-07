Regione italiana si conferma per il 2° anno consecutivo “Migliore destinazione di viaggio nel mondo” per National Geographic

National Geographic, la rivista mensile pubblicata in moltissimi paesi del mondo e tradotta in 31 lingue diverse, ha assegnato il premio Best Value Travel Destination In The World per l'anno 2024. A trionfare al primo posto è la Puglia, regione italiana insignita per il secondo anno consecutivo del prestigioso riconoscimento.

Puglia, Best Value Travel Destination In The World per National Geographic

La Puglia si conferma per il secono anno consecutivo la "Best Value Travel Destination In The World", "miglior destinazione di viaggio al mondo", per National Geographic. La rivista famosa e pubblicata in tutto il mondo ha premiato ancora una volta l'Italia e la regione Puglia simbolo di bellezza in tutto il mondo. National Geographic nell'assegnare il prestigioso titolo di "Best Value Travel Destination In The World" ha condiviso anche le motivazione di questa scelta. La Puglia è stata premiata come "Migliore destinazione di viaggio nel mondo" come terra "dove è possibile vivere esperienze uniche non solo grazie a paesaggi e monumenti, ma anche per autenticità e tipicità enogastronomiche".

Per National Geographic, la regione Puglia rappresenta il meglio dell'Italia del Sud. Una regione bellissima fatta di storia, cultura, paesaggi naturali, spiagge bellissima e un mare cristallino dove rilassarsi. Da non dimenticare poi il patrimonio enogastronomico che rendono la regione Puglia una terra da scoprire ed amare.

For 2 years straight My Puglia was declared "Most Beautiful Area in the World" and now we got awarded from National Geographic as Best Location for Travelers 🇮🇹#Puglia pic.twitter.com/Loq3z7PUEo — Fede.Italiana (@italiana4ua) December 12, 2023

Perché visitare la Puglia?

La regione Puglia è una terra da scoprire e riscoprire sempre. Una perla di rara bellezza dove è possibile trovare di tutto: dalla storia alla cultura, ma anche paesaggi da sogno, acque cristalline e sabbia bianca, borghi pittoreschi . E ancora case in pietra come i trulli di Alberobello, riconosciuta come sito Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Oltre alla bellezza autentica di una regione dalla mille meraviglie, la Puglia è in grado di offrire ad ogni visitatore esperienze uniche ed autentiche legate anche alla scoperta di tipicità enogastronomiche. Dal buon vino ai taralli pugliesi, ma anche il caciocavallo silano Dop, il canestrato pugliese Dop, la burrata di Andria, il pane di Altamura e Laterza e tanto altro. Un viaggio indimenticabile destinato a lasciare un segno indelebile nel cuore di ogni viaggiatore.