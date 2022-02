Falcon 9, il razzo colpirà la Luna il 4 marzo

Il prossimo 4 marzo il razzo Falcon 9, della Space X, colpirà la Luna. Gli astronomi stanno già calcolando il punto esatto in cui avverrà la collisione. Niente panico quindi. Ecco qualche notizia e curiosità sul "detrito" spaziale.

L'orbita caotica del booster Falcon 9

Lanciato dalla Florida nel febbraio 2015, nella missione interplanetaria volta a portare in orbita il satellite Deep Space Climate Observatory della NOAA (Amministrazione nazionale per l'oceano e l'atmosfera), il razzo Falcon 9 ha seguito quella che gli esperti definiscono un'orbita caotica.

Dopo aver completato una lunga combustione dei suoi motori ed aver inviato il satellite meteorologico spaziale verso il Punto di Lagrange, il secondo stadio del razzo è andato in tilt, trasformandolo in "spazzatura spaziale" dalla rotta imprevedibile.

Secondo gli osservatori spaziali questo detrito spaziale di circa 4 tonnellate è prossimo a concludere il suo viaggio, intersecandosi con la Luna alla velocità di 2,58 km/s. L'impatto dovrebbe avvenire il prossimo 4 marzo, ma prima di allora vi sarà la possibilità di osservare per l'ultima volta il suo passaggio.

Come vedere Falcon 9 dalla Terra

Gli appassionati dello spazio possono osservare quest'ultimo passaggio di Falcon 9 dalla Terra nei giorni compresi tra il 5 e il 10 febbraio. In queste ore infatti il razzo passa per l'ultima volta alla minima distanza dal nostro Pianeta. In particolare il 7 e l'8 febbraio l'oggetto è stato ben visibile al telescopio. Lunedì e ieri, per l'occasione, è stata anche organizzata una doppia diretta streaming del Virtual Telescope Project.

Falcon 9, caratteristiche

I Falcon 9 sono i razzi ad oggi più utilizzati da Space X, l'azienda aerospaziale USA, e apprezzati dal suo CEO Elon Musk per le loro caratteristiche. Composti in due parti, questi razzi hanno un primo stadio di circa 90 metri, che è azionato da nove motori Merlin. Questo spinge il secondo stadio e il carico, montati sulla sua sommità, oltre l'atmosfera terrestre.

Il secondo stadio, alto "appena" 20 metri, dispone di un solo motore Merlin progettato per funzionare nell'ambiente spaziale e spingere il carico verso la sua destinazione.